Paulo Neves defende Madeira com poderes de Estado federado

A Madeira deve ter maior poder de decisão nas matérias internacionais que envolvam o seu território, incluindo os acordos estabelecidos por Portugal no âmbito da NATO. A proposta foi defendida por Paulo Neves, deputado à Assembleia da República e presidente do IPDAL, na abertura da Mesclarte’26, que decorre no Parlamento madeirense.

“Temos de reflectir sobre a possibilidade de a Madeira se tornar um Estado federado, com poderes reforçados em matérias que actualmente pertencem à República”, afirmou, considerando que a Região deve ter uma presença mais forte nas esferas internacionais.

Na intervenção, Paulo Neves destacou a centralidade atlântica da Madeira e a importância estratégica de Portugal, defendendo que o país deve assumir a sua dimensão euroatlântica, para além da europeia.

“O Atlântico vai voltar a ter uma centralidade enorme. Vai voltar a ser uma das auto-estradas mais importantes do mundo”, declarou, considerando que a Madeira deve ter uma palavra a dizer nas decisões que envolvam o seu território terrestre, marítimo e subaquático.

O deputado defendeu também a possibilidade de a Região ter um representante permanente na delegação portuguesa junto da NATO, lembrando que uma parte significativa do território nacional se encontra no Atlântico.

A língua portuguesa e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foram outros temas abordados. Paulo Neves considerou que os países lusófonos deveriam articular melhor os seus interesses e construir uma agenda comum com maior alcance internacional.

Sobre a diplomacia portuguesa, destacou a importância da seriedade, da previsibilidade e da convergência na política externa, defendendo que, apesar das divergências partidárias, Portugal deve procurar apresentar posições comuns nas matérias estratégicas.

Paulo Neves aproveitou ainda a intervenção para felicitar a organização da Mesclarte, enaltecendo o trabalho desenvolvido na valorização da Madeira e da sua ligação ao Atlântico, e assinalou os 150 anos do DIÁRIO de Notícias.