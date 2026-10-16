Miguel Castro quer mais meios para controlar águas da Madeira

O deputado não inscrito Miguel Castro vai apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira um projecto de resolução a recomendar ao Governo da República o reforço dos meios de vigilância e fiscalização marítima no arquipélago, incluindo meios navais, aéreos e tecnologias de vigilância por satélite.

A iniciativa surge na sequência de notícias sobre a presença de embarcações associadas à denominada ‘frota fantasma russa’ nas proximidades da Madeira e de suspeitas de circulação de lanchas rápidas ligadas ao narcotráfico.

O parlamentar recorda ainda o aparecimento de jerricãs de combustível vazios nas Ilhas Desertas e na costa oeste do Porto Santo, considerando que estes episódios justificam maior atenção das autoridades.

Miguel Castro defende também uma articulação mais eficaz entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea, sublinhando a importância geoestratégica da Região.

"A segurança das nossas águas é também uma questão de soberania nacional", afirma o deputado, apelando a um maior investimento na protecção do espaço marítimo madeirense.