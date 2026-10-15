Representante da República recebe novo Comandante das Forças Terrestres

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto, recebeu em audiência, no Palácio de São Lourenço, o tenente-general Luís Monsanto, que assumiu o cargo de Comandante das Forças Terrestres do Exército Português a 9 de setembro.

Luís Manuel Ricardo Monsanto ingressou na Academia Militar em 1984 e é mestre em Ciências Militares, na especialidade de Artilharia. Ao longo da carreira, desempenhou funções de comando, ensino e assessoria, tendo participado em missões internacionais no âmbito das Forças Nacionais Destacadas e em estruturas da NATO e da União Europeia.

Entre as funções exercidas, destacam-se o comando de uma força portuguesa no Afeganistão, em 2009, e o trabalho no Quartel-General da NATO, na Bélgica, entre 2020 e 2022. Foi também assessor militar para o Exército na Casa Militar da Presidência da República.

Antes de assumir o actual cargo, Monsanto comandou a Zona Militar da Madeira, entre Outubro de 2022 e Setembro de 2023. Foi nomeado Comandante das Forças Terrestres por despacho do ministro da Defesa Nacional, com efeitos a 9 de setembro deste ano.