Liga Portuguesa Contra o Cancro promove iniciativa 'Corpo, Imagem e Bem-Estar' no Plaza Madeira

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) – Núcleo Regional da Madeira promove, esta terça-feira, 20 de Outubro, a iniciativa 'Corpo, Imagem e Bem-Estar', no centro comercial Plaza Madeira, no âmbito das comemorações do Outubro Rosa.

A acção pretende sensibilizar a população para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama, destacando também a importância da autoestima, da imagem pessoal e do bem-estar físico e emocional ao longo do percurso da doença.

O programa decorre entre as 10 e as 17 horas, com uma acção informativa no piso 0, junto às escadas rolantes. Durante a tarde, entre as 17h30 e as 19 horas, terá lugar uma palestra dedicada ao tema, no piso 2, junto ao piano.

A iniciativa contará com a participação de profissionais de saúde e elementos do movimento 'Vencer e Viver', proporcionando um espaço de partilha de experiências, esclarecimento de dúvidas e sensibilização da comunidade para os desafios associados ao cancro da mama.

Com esta acção, a Liga Portuguesa Contra o Cancro reforça a importância da informação, da prevenção e do acompanhamento das pessoas afectadas pela doença, sublinhando o papel do bem-estar físico e emocional ao longo de todo o processo.