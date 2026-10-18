Bater o pé ao gigante é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Tribunal Arbitral atribui indemnização a madeirense numa disputa contra a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram. Empresa multinacional tentou desviar o processo para a Irlanda.

Envio de doentes duplica em dez anos é outro dos destaques. Em 2025, o SESARAM transferiu 1.690 doentes para hospitais do continente.

Para ler, ainda, uma fazenda com ‘estrelas’. Quinta Pedagógica da Camacha fornece restaurantes do Gui Michelin.

E, também, toque de tradição. RG3 é o último quartel em Portugal a manter o clarim.

Por fim, Ecotrail quer continuar a crescer.

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