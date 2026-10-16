CDS/PP Madeira defende redução de impostos para aumentar rendimento das famílias

O CDS/PP Madeira reafirmou, esta sexta-feira, o compromisso com a redução da carga fiscal e o aumento do rendimento disponível das famílias. Conforme dá conta o partido por meio de uma nota de imprensa, numa iniciativa dedicada à fiscalidade, Lídio Aguiar, porta-voz do partido, destacou a redução de 30% das taxas de todos os escalões do IRS na Região face ao Continente, considerando que esta vantagem contribui para a fixação de jovens e para aliviar os encargos familiares.

A propósito da descida do IRS anunciada pelo Governo da República para Novembro, Lídio Aguiar garantiu que o Executivo madeirense pretende acompanhar a redução, mantendo o diferencial fiscal de 30%. O CDS/PP Madeira é parceiro de governo do PSD/Madeira no Executivo regional, tendo o próprio Miguel Albuquerque já anunciado publicamente a descida desse imposto, acompanhando o cenário nacional.

Perante a pressão da inflação sobre os bens essenciais, o dirigente centrista defendeu uma estratégia que combine o aumento dos salários com a redução dos impostos, assegurando que o CDS/PP Madeira continuará a privilegiar a agenda social, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.