Madeira acompanha Montenegro na descida do IRS

A Madeira vai acompanhar a descida do IRS anunciada pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, mantendo o diferencial de 30% até ao 9.º escalão, garantiu aos jornalistas esta manhã o Presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque revelou ainda que a cobrança fiscal na Madeira tem subido, ao contrário do que inicialmente previu.

“Nós normalmente costumamos acomodar”, recordou o governante, à margem da visita às obras de requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, confirmando assim que a descida da retenção do IRS na fonte até ao sexto escalão, que foi anunciada ontem por Luís Montenegro, será aplicada também na Madeira. A medida vai reflectir-se já nos salários de Novembro.

“Havia a expectativa que poderia haver alguma quebra na cobrança fiscal, o que se está a notar é que as pessoas, uma vez que o imposto é mais barato - e aqui na Madeira significa quase mais um salário, até o nono escalão é o diferencial de 30% - o que estamos a notar é que a execução do ano, em termos de cobrança fiscal, está a revelar uma subida da cobrança”. Miguel Albuquerque acredita que quando os impostos baixam, as pessoas têm mais disponibilidade para pagar e pagam com muito mais facilidade. “Com a baixa dos impostos nós temos a ideia que há maior dinâmica económica, aquilo que as pessoas não pagam ou não entregam ao Estado introduzem na economia, normalmente, e isso cria maior dinâmica económica”.

O presidente do Governo confirma assim que também na Madeira as pessoas terão mais disponibilidade financeira ao final do mês. É importante notar, ainda assim, que a diminuição na retenção na fonte poderá significar que na entrega da declaração anual de rendimentos haverá menor direito a reembolso ou mesmo a pagamento de IRS.