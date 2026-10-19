França bate Argentina nos penáltis e alcança inédito título mundial de hóquei em patins

A França, orientada pelo português Nuno Lopes, conquistou no domingo um inédito título de campeã mundial de hóquei em patins, ao bater a Argentina por 2-1 no desempate por penáltis, na final disputada em Luque, no Paraguai.

Após o empate a dois golos no tempo regulamentar e no final do prolongamento, a grande penalidade que garantiu o triunfo dos gauleses, que tiveram o luso-francês Pedro Chambel na baliza, foi convertida por Carlo Di Benedetto, jogador do FC Porto.

No tempo regulamentar, a Argentina adiantou-se no marcador aos 20 minutos, com um golo de Ezequiel Mena, jogador do FC Porto, e voltou a 'faturar' aos 47 por Lucas Martinez, já depois da França se ter colocado em vantagem com tentos dos irmãos Di Benedetto, com Bruno, que alinha na Oliveirense, a marcar aos 36 e Carlo aos 39.

A França, que marcou presença pela primeira vez numa final depois de ter afastado a seleção portuguesa nas 'meias', passou a integrar o palmarés de vencedores, liderado pela Espanha, com 18 títulos, seguida de Portugal com 16 e da Argentina com seis.

Portugal, cujo último dos seus 16 títulos mundiais foi conquistado em 2019, terminou a competição no terceiro lugar, depois de se impor por 5-3 à Espanha, campeã na edição anterior, no jogo para atribuição do bronze.