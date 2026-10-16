Funchal bate recorde no apoio à cultura

O Município do Funchal apoiou 63 associações em 2026, num investimento que Helena Leal, vereadora que representou o presidente da Câmara na Mesclarte’26, classificou como o maior de sempre da autarquia nesta área.

Na intervenção, a responsável destacou o papel da cultura e das indústrias criativas no desenvolvimento económico e social, na criação de emprego e na valorização do talento regional.

“A Madeira não quer apenas receber o mundo. Quer também criar para o mundo e afirmar-se através do seu talento”, afirmou, defendendo a importância de transformar a identidade, a posição atlântica e a criatividade madeirense em oportunidades de colaboração, investimento e projecção internacional.

Helena Leal salientou ainda o contributo da Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas para aproximar a Madeira de outros territórios, promover parcerias e facilitar o acesso a novos mercados.

A vereadora garantiu que o Município do Funchal continuará a apoiar iniciativas que valorizem a cultura, estimulem a criatividade e reforcem a ligação entre a comunidade e a cidade.