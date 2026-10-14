O Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira acolhe, a partir desta quarta-feira, uma mostra retrospectiva que ilustra o trabalho de preservação do património cultural na Região.

A exposição retrospectiva chama-se 'ERCRPC-Madeira: Do Percurso ao Futuro' e está integrada no programa da quinta edição do Encontro Regional de Conservação e Restauro do Património Cultural (ERCRPC-Madeira).

Trata-se de uma mostra que reúne reflexões e memórias do trabalho desenvolvido ao longo das últimas cinco edições do evento, que conta este ano com 80 participantes.

Na inauguração, o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, sublinhou a relevância do trabalho conjunto entre organismos públicos para a salvaguarda do património. O governante destacou a cooperação entre a Direcção Regional da Cultura e a Direcção Regional do Arquivo, das Bibliotecas e do Livro, apontando este trabalho em parceria como um exemplo indispensável para evitar o isolamento institucional e potenciar sinergias no sector cultural.

Eduardo Jesus elogiou o trabalho da equipa de curadoria, constituída por Carolina Ferreira, Dina Noite e Fátima Estevinho, destacando o rigor e a dedicação dedicados ao projecto. Segundo o governante, o empenho destas profissionais tem sido fundamental para "despertar o interesse e o saber-fazer, essenciais para preservar a memória no futuro".

Aliás, a mostra convida a uma reflexão crítica e construtiva sobre as práticas adoptadas no sector, incentivando o balanço do trabalho realizado. Para o secretário regional, o restauro e a conservação ultrapassam a mera intervenção técnica sobre o património físico, já que funcionam como uma "verdadeira ponte" para a geração de conhecimento e para a democratização do acesso à história e à cultura.

De resto, a exposição integra um programa que reúne, ao longo de cinco dias (arrancou na segunda-feira) 'workshops', conferências e demonstrações práticas, com a participação de especialistas de instituições regionais, nacionais e internacionais. O encontro termina na sexta-feira, com uma demonstração de digitalização tridimensional do património cultural, na Casa-Museu Frederico de Freitas.