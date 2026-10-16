Um em cada dez madeirenses com 15 ou mais anos consome refrigerantes açucarados diariamente

Cerca de um em cada dez residentes na Madeira com 15 ou mais anos consumia refrigerantes açucarados diariamente em 2025, uma proporção superior à média nacional, que se fixou nos 7,9%. Os dados foram divulgados esta sexta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base no Inquérito Nacional de Saúde de 2025.

De acordo com a informação divulgada, 35,6% da população da Região nunca consumia este tipo de bebidas, enquanto 26% o fazia menos de uma vez por semana. O consumo entre uma e três vezes semanais abrangia 18,5% dos residentes, e 6,7% consumiam refrigerantes açucarados entre quatro e seis vezes por semana. As diferenças entre sexos eram mais evidentes no consumo diário: 13,1% dos homens bebiam refrigerantes açucarados diariamente, contra 7,2% das mulheres. Por idades, a proporção de pessoas que nunca consumiam estas bebidas aumentava nos grupos mais velhos, passando de 19,8% entre os 15 e os 24 anos para 53% na faixa dos 65 aos 74 anos.

Tabagismo acima da média nacional

O inquérito revela também que 16% da população madeirense com 15 ou mais anos era fumadora em 2025, valor superior aos 14,6% registados a nível nacional. Na Região, 13,7% dos residentes fumavam diariamente e 2,3% faziam-no ocasionalmente. A prevalência do tabagismo era mais elevada entre os homens, atingindo 21,5%, enquanto entre as mulheres se situava nos 11%.

Apesar destes valores, a população não fumadora representava 82% dos residentes com 15 ou mais anos.

No que respeita à actividade física associada às tarefas diárias, 47,9% da população da Madeira com 15 ou mais anos passava a maior parte do tempo sentada ou em pé, em actividades que exigiam um esforço físico ligeiro. A proporção era de 51,4% entre as mulheres e de 44% entre os homens.

Os jovens dos 15 aos 24 anos apresentavam a percentagem mais elevada neste tipo de actividade, com 59,2%, seguindo-se os residentes com 65 ou mais anos, com 55,2%.

O grupo etário dos 55 aos 64 anos distinguia-se por apresentar a maior proporção de pessoas que desempenhavam as tarefas diárias em movimento ou em actividades de esforço físico moderado, com 45,2%. Neste escalão, essa percentagem ultrapassava a dos que realizavam tarefas predominantemente sentados ou em pé, que era de 41,4%.

As diferenças entre homens e mulheres também eram evidentes nas actividades fisicamente exigentes: 11% dos homens realizavam trabalhos pesados, mais do dobro dos 5% registados entre as mulheres. A nível nacional, 52,7% da população com 15 ou mais anos desempenhava as tarefas diárias predominantemente sentada ou em pé, em actividades de esforço físico ligeiro, uma proporção superior à observada na Madeira.

Relativamente ao consumo de sumos de fruta ou de legumes, 40,7% dos residentes na Madeira com 15 ou mais anos afirmaram nunca consumir estas bebidas. Outros 28,1% faziam-no menos de uma vez por semana, enquanto 17,1% consumiam-nas entre uma e três vezes por semana.

O consumo diário abrangia 6,4% da população da Região, acima dos 4,6% registados a nível nacional. Em contrapartida, a proporção de pessoas que nunca consumiam sumos de fruta ou de legumes era inferior à média portuguesa, que se fixava nos 49,2%.

A ausência de consumo era mais frequente nos grupos etários mais velhos, atingindo 55,9% entre os residentes dos 65 aos 74 anos e 55,8% na faixa dos 75 aos 84 anos. Entre os jovens dos 15 aos 24 anos, 37,8% consumiam estas bebidas menos de uma vez por semana, enquanto 25,2% nunca o faziam.

Os indicadores agora divulgados pela DREM complementam os resultados do Inquérito Nacional de Saúde de 2025 relativos à população residente na Região com 15 ou mais anos.