Robô reforça precisão nas cirurgias ortopédicas

O director do Serviço de Ortopedia do SESARAM, França Gomes, considera que o novo robô cirúrgico instalado no Hospital Dr. Nélio Mendonça coloca a Região na vanguarda tecnológica da especialidade, permitindo maior precisão na colocação de próteses do joelho e da anca.

À margem da visita do presidente do Governo Regional ao hospital, o ortopedista classificou o equipamento como "o topo da gama da actualização técnica ou científica na área da ortopedia".

"Este equipamento, na prática, dá-nos uma maior precisão e uma maior garantia na aplicação de próteses", afirmou, considerando a aquisição "uma vitória para o serviço de ortopedia" e para o hospital.

França Gomes adiantou ainda que está em estudo o alargamento da utilização desta tecnologia a outras articulações, nomeadamente o ombro, e às cirurgias de revisão de próteses já colocadas.

"É um passo muito grande, um passo gigante na melhoria dos cuidados que pretendemos prestar aos nossos doentes", sublinhou, defendendo que o sistema reforça a qualidade e a fiabilidade dos procedimentos.