Ecotrail aponta a novo salto após edição de sucesso

O Ecotrail Funchal Madeira 2026 foi um sucesso e tem condições para crescer, considera Patrício Fernandes, director de prova. A 12.ª edição aproximou-se dos 500 participantes e contou com atletas de 27 nacionalidades.

"Já há alguns anos que não estávamos tão perto deste número", destaca o responsável, que associa o aumento da participação ao crescente interesse pelo running na Europa e pelo formato da prova, que combina montanha, trilhos, jardins e zonas urbanas.

Este ano, a meta recebeu o último atleta às 18h30, uma hora e meia antes do previsto, devido a alterações no percurso. A distância maior passou de 60 para 54 quilómetros, enquanto a prova mais curta também foi ajustada. Apesar das mudanças, o balanço dos participantes tem sido positivo.

Patrício Fernandes destaca ainda a aposta na sustentabilidade e na valorização dos recursos locais. Entre as iniciativas esteve a distribuição de sementes para espalhar pela montanha e a produção de troféus com aduelas recicladas de pipas de vinho.

"A prova não se faz sem locais, não se faz sem defender o que é nosso", sublinha, defendendo o envolvimento das comunidades e a valorização dos produtos regionais como factores essenciais para atrair participantes estrangeiros.

A organização pretende manter e alargar os projectos ambientais e sociais, sem excluir a possibilidade de integrar outros campeonatos e circuitos internacionais.