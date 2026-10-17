Suíço David Plammatter vence prova rainha do Ecotrail

O suíço David Plammatter é o grande vencedor da prova rainha do Ecotrail, de 60 quilómetros, ao concluir o percurso em 7:01:12, sendo, para já, o único atleta a cortar a meta.

A chegada ficou marcada por um pequeno incidente na recta final. Quando o vencedor cumpria os últimos metros, acompanhado pelos filhos, alguns elementos do público fizeram tombar uma barreira lateral, obrigando o atleta a perder alguns segundos.

Apesar do contratempo, o incidente não teve qualquer impacto no resultado final, com David Plammatter a confirmar a vitória na distância mais longa da competição.