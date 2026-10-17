Veja as fotos da entrega de prémios do Ecotrail

A 11.ª edição do Ecotrail Funchal Madeira arrancou hoje, 18 de Outubro.

O evento, que é organizado pela Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal, conta com cerca de 400 atletas de várias nacionalidades, distribuídos pelas quatro provas do programa – 60 km, 45 km, 30 km e 15 km – num evento que liga, uma vez mais, o mar à montanha através de ruas, veredas e trilhos da capital madeirense.