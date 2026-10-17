Filipe Ferreira lidera EcoTrail de 30 km
Francesa Gauthier Audrey comanda a classificação feminina à passagem pelo Pico do Areeiro
Filipe Ferreira liderava a prova de 30 quilómetros do EcoTrail Funchal Madeira à passagem pelo Pico do Areeiro, primeiro posto de controlo do percurso, situado a cerca de 4,8 quilómetros da partida, no Chão da Lagoa.
O atleta registava o tempo de 00:27:34, seguido do neerlandês Herman Domhof, com 00:29:37, e de José Ferreiro, terceiro classificado, com 00:29:46.
Na classificação feminina, a francesa Gauthier Audrey seguia na frente, com 00:36:19, à frente de Volha Sapach, também indicada como representante de França, com 00:37:35. Silvia Correia ocupava a terceira posição, com 00:37:39.
A prova, que conta com 132 inscritos, arrancou às 09h00 no Chão da Lagoa. O percurso passa pela Estrela e pela Praia Formosa, antes de terminar na Avenida Arriaga, no Funchal. Os participantes têm até às 16h00 para concluir os 30 quilómetros.