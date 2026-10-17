 DNOTICIAS.PT
Ecotrail Desporto

EcoTrail Funchal já está na serra com 440 atletas

As provas de 60, 45 e 30 quilómetros estão em curso. A 12.ª edição reúne 468 inscritos de 23 nacionalidades

Partida da prova dos 45 km junto ao Estádio da Madeira, na Choupana Ver Galeria
Partida da prova dos 45 km junto ao Estádio da Madeira, na Choupana, foto SP

A 12.ª edição do EcoTrail Funchal Madeira 2026 está em curso este sábado, com as provas de 60, 45 e 30 quilómetros já a decorrer. A iniciativa, organizada em conjunto pela Câmara Municipal do Funchal e pelo DIÁRIO de Notícias, reúne 468 inscritos, aos quais se juntam 28 participantes nas provas jovens, agendadas para domingo.

A prova de 60 quilómetros, com 36 inscritos, partiu às 06h00 do Funchal, seguindo-se, às 07h30, a partida dos 30 atletas inscritos nos 45 quilómetros, no Estádio da Madeira. A distância de 30 quilómetros, com 132 participantes, teve início às 09h00, no Parque Ecológico do Funchal.

A prova mais participada é a de 15 quilómetros, com 242 inscritos, cuja partida está prevista para as 11h00, no Pico dos Barcelos, em Santo António.

O evento conta com atletas de 23 nacionalidades, reflectindo a dimensão internacional da competição, que percorre diferentes zonas da Madeira, conjugando o desafio desportivo com o contacto com a natureza.

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 20h30, no Largo da Restauração. Amanhã, domingo, o Parque de Santa Catarina recebe as EcoTrail Funchal Madeira Kids Race, destinadas aos escalões de infantis (Sub-14) e iniciados (Sub-16).

0
 Comentários