EcoTrail Funchal já está na serra com 440 atletas

A 12.ª edição do EcoTrail Funchal Madeira 2026 está em curso este sábado, com as provas de 60, 45 e 30 quilómetros já a decorrer. A iniciativa, organizada em conjunto pela Câmara Municipal do Funchal e pelo DIÁRIO de Notícias, reúne 468 inscritos, aos quais se juntam 28 participantes nas provas jovens, agendadas para domingo.

A prova de 60 quilómetros, com 36 inscritos, partiu às 06h00 do Funchal, seguindo-se, às 07h30, a partida dos 30 atletas inscritos nos 45 quilómetros, no Estádio da Madeira. A distância de 30 quilómetros, com 132 participantes, teve início às 09h00, no Parque Ecológico do Funchal.

A prova mais participada é a de 15 quilómetros, com 242 inscritos, cuja partida está prevista para as 11h00, no Pico dos Barcelos, em Santo António.

O evento conta com atletas de 23 nacionalidades, reflectindo a dimensão internacional da competição, que percorre diferentes zonas da Madeira, conjugando o desafio desportivo com o contacto com a natureza.

A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 20h30, no Largo da Restauração. Amanhã, domingo, o Parque de Santa Catarina recebe as EcoTrail Funchal Madeira Kids Race, destinadas aos escalões de infantis (Sub-14) e iniciados (Sub-16).