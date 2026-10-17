Amílcar Fernandes comanda EcoTrail de 45 km

Amílcar Fernandes seguia na frente da classificação masculina da prova de 45 quilómetros do EcoTrail Funchal Madeira, à passagem pelo Pico do Areeiro, sensivelmente a meio do percurso. O atleta registava 02:41:36, enquanto Leandro Soares ocupava o segundo lugar, a 2 minutos e 23 segundos, com o tempo de 02:43:59.

A partida teve lugar às 07h30, no Estádio da Madeira, na Choupana. O percurso passou pelo Largo das Babosas, ao quilómetro 6, e pelo Parque Ecológico do Funchal, ao quilómetro 13,9, antes de chegar ao Pico do Areeiro, ao quilómetro 21,4. Neste posto de controlo, os atletas tinham acumulado 1.661 metros de desnível positivo.

Na classificação feminina, à passagem pelo Parque Ecológico do Funchal, Yaqueline Freitas, representante de Portugal, ocupava o primeiro lugar, com 02:42:17. A francesa Florence Pichard seguia muito próxima, a apenas três segundos, com 02:42:20.

A prova reúne 30 inscritos e apresenta um percurso de 45 quilómetros, com 1.920 metros de desnível positivo acumulado. A meta está instalada na Avenida Arriaga, no Funchal, e o tempo limite para concluir o trajecto é de cerca de 11 horas.