Aumentam consultas e urgências por infeções respiratórias e síndrome gripal

A procura de consultas de cuidados de saúde primários e urgências hospitalares relacionadas com infeções respiratórias e síndrome gripal aumentou na semana passada, assim como a procura da Linha SNS 24, revelam dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório "Resposta Sazonal em Saúde -- Vigilância e Monitorização", da DGS, a Linha SNS 24 registou 73.135 atendimentos triados na semana de 5 a 11 de outubro, mais 3,3% do que na semana anterior.

Os atendimentos por problemas respiratórios agudos aumentaram 19,6%, para 12.658, enquanto os atendimentos por febre subiram 10,3%, para 888 face à semana anterior.

No que respeita ao encaminhamento dos utentes, aumentou o número de atendimentos direcionados para os serviços de urgência, que totalizaram 34.364 (+4,2%), e para os cuidados de saúde primários, com 31.749 (+3,3%), refere o relatório divulgado na sexta-feira e publicado no 'site' da DGS.

Os encaminhamentos para autocuidados também aumentaram, para 5.261 (+2,7%), enquanto os destinados ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) diminuíram para 2.372 (-3%).

Na semana em análise, verificou-se se uma diminuição do número total de consultas médicas nos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde (554.689 consultas, -19,7% em relação à semana anterior) e um aumento da proporção de consultas por infeção respiratória aguda (3,4%; +0,1 ponto percentual em relação à semana anterior).

Os dados apontam também para uma diminuição do número total de episódios de urgência hospitalar (116.680, menos 1,5% face à semana anterior) e para um aumento da proporção de episódios de urgência por infeção respiratória aguda, que subiu para 6,4%, mais 0,2 pontos percentuais do que na semana anterior.

Segundo a DGS, o aumento da proporção de episódios de urgência hospitalar por síndrome gripal registou-se nos grupos etários com idade entre 5 e 9 anos (5,2%; +1,0 p.p.) e com idade entre 20 e 59 anos (46,3%; +2,2 p.p.).

A autoridade de saúde salienta que, "quando comparado com as épocas anteriores, observou-se um aumento mais precoce da proporção de episódios de urgência por síndrome gripal, no entanto inferior ao registado na época 2019-2020".

De acordo com os dados, a proporção de episódios de urgência hospitalar que resultaram em internamento diminuiu para 7,6%, menos 0,1 p,p, comparativamente com a semana anterior. Em sentido contrário, aumentou para 3,1% a proporção de episódios de urgência por síndrome gripal que tiveram como destino o internamento, mais 0,1 p,p,.

Segundo a DGS, a mortalidade geral esteve dentro do esperado para a época do ano em Portugal.

"De uma análise semanal preliminar das causas de morte por grandes grupos de causas, a semana 41 de 2026, apresentou uma tendência crescente da mortalidade proporcional por doenças do sistema respiratório (10,3%), face às duas semanas anteriores. Não se observam alterações no padrão de mortalidade nos restantes grandes grupos de causas de morte", refere no documento.

O relatório também indica que as coberturas vacinais contra a covid-19 e contra a gripe nos grupos etários com 60 ou mais anos corresponderam a cerca de 7% e 9%, respetivamente.

No âmbito do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, foi reportada uma atividade gripal esporádica e a notificação de casos de infeção por SARS-CoV-2 diminuiu.