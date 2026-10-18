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Casos do dia

Galho de grande porte ameaçava cair em carros na via pública

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Foto Google Maps

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, pelas 8h50 deste domingo, para a Rua de Leichlingen, no Funchal, devido a um galho de grande porte que ameaçava cair sobre viaturas estacionadas na via pública.

A corporação deslocou três viaturas e oito elementos para o local, com o objectivo de proceder ao corte do galho e eliminar o perigo.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi igualmente accionada.

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