Galho de grande porte ameaçava cair em carros na via pública
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, pelas 8h50 deste domingo, para a Rua de Leichlingen, no Funchal, devido a um galho de grande porte que ameaçava cair sobre viaturas estacionadas na via pública.
A corporação deslocou três viaturas e oito elementos para o local, com o objectivo de proceder ao corte do galho e eliminar o perigo.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi igualmente accionada.
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