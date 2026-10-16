"Carros voadores são reais"
Tesla Roadster desafia a gravidade e faz acrobacias no ar e Elon Musk suspira de alívio e atira a frase
Desportivo eléctrico percorreu uma rampa de cabeça para baixo, deu uma volta no ar e aterrou com recurso a propulsores desenvolvidos com a SpaceX
O novo Tesla Roadster protagonizou uma demonstração invulgar no Texas, nos Estados Unidos, ao percorrer uma rampa de cabeça para baixo, lançar-se no ar, executar uma rotação de 180 graus e aterrar no solo com a ajuda de propulsores.
As imagens da demonstração, divulgadas nas redes sociais esta noite estão a gerar reacções de surpresa. Numa publicação na rede social X, um utilizador identificado como J questionou o que acabara de ver, perante as manobras do automóvel desportivo eléctrico.
A demonstração decorreu durante a apresentação da nova geração do Roadster, num evento da Tesla realizado na quinta-feira, e mostrou um conjunto de tecnologias desenvolvidas em colaboração com engenheiros da SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk. Após os aplausos iniciais de júbilo, houve-se o desabafo do multimilionário: "Carros voadores são reais."
O veículo utiliza um sistema de sucção para se manter aderente à rampa durante o percurso invertido. Já as manobras aéreas recorrem a propulsores alimentados por ar comprimido, que permitem controlar a orientação do automóvel e auxiliar a aterragem.
Durante a apresentação, o Roadster foi também mostrado a saltar por cima de vários veículos da marca, realizando uma rotação antes de regressar ao solo.
A Tesla aponta para o início da produção em 2028, quase uma década depois de a segunda geração do modelo ter sido anunciada pela primeira vez, em 2017. Apesar das imagens impressionantes, as capacidades demonstradas dizem respeito à apresentação do veículo e não significam que estas funcionalidades estejam disponíveis em automóveis de produção comercial.
O modelo foi apresentado como um desportivo eléctrico de elevado desempenho, com Elon Musk a destacar a colaboração entre as equipas de engenharia da Tesla e da SpaceX.