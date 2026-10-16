O novo Tesla Roadster protagonizou uma demonstração invulgar no Texas, nos Estados Unidos, ao percorrer uma rampa de cabeça para baixo, lançar-se no ar, executar uma rotação de 180 graus e aterrar no solo com a ajuda de propulsores.

As imagens da demonstração, divulgadas nas redes sociais esta noite estão a gerar reacções de surpresa. Numa publicação na rede social X, um utilizador identificado como J questionou o que acabara de ver, perante as manobras do automóvel desportivo eléctrico.

A demonstração decorreu durante a apresentação da nova geração do Roadster, num evento da Tesla realizado na quinta-feira, e mostrou um conjunto de tecnologias desenvolvidas em colaboração com engenheiros da SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk. Após os aplausos iniciais de júbilo, houve-se o desabafo do multimilionário: "Carros voadores são reais."

O veículo utiliza um sistema de sucção para se manter aderente à rampa durante o percurso invertido. Já as manobras aéreas recorrem a propulsores alimentados por ar comprimido, que permitem controlar a orientação do automóvel e auxiliar a aterragem.

Durante a apresentação, o Roadster foi também mostrado a saltar por cima de vários veículos da marca, realizando uma rotação antes de regressar ao solo.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

A Tesla aponta para o início da produção em 2028, quase uma década depois de a segunda geração do modelo ter sido anunciada pela primeira vez, em 2017. Apesar das imagens impressionantes, as capacidades demonstradas dizem respeito à apresentação do veículo e não significam que estas funcionalidades estejam disponíveis em automóveis de produção comercial.

O modelo foi apresentado como um desportivo eléctrico de elevado desempenho, com Elon Musk a destacar a colaboração entre as equipas de engenharia da Tesla e da SpaceX.

WTF 🚨 The Telsa Roadster just defied gravity by hanging upside down, then LAUNCHING off a ramp did a 180 in the air and levitated to the ground... What did we just watch 👀 https://t.co/c4qWjTvLOd — J (@JayTC53) October 16, 2026