David Plammatter: "Foi magnífico, essa paisagem"

David Plammatter, vencedor da prova rainha do Ecotrail, de 60 quilómetros, mostrou-se feliz com o triunfo, apesar das dificuldades sentidas na parte final do percurso.

"Foi difícil, a parte final. Estava muito calor, mas foi magnífica essa paisagem", afirmou o atleta suíço, que concluiu a distância em 7:01:12.

Questionado sobre os momentos mais exigentes da corrida, apontou as descidas em alcatrão e o regresso à meta como dificuldades acrescidas, agravadas pelas temperaturas elevadas.

A chegada acompanhado pelos filhos foi outro dos momentos especiais da participação. "Chegar com toda a família foi super", destacou.

Sobre a possibilidade de regressar à Madeira no próximo ano, David Plammatter deixou a porta aberta: "Talvez, talvez."