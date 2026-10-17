Janneke Schespenhuyzem reina nos 60 km
Neerlandesa foi a única mulher a concluir a prova, em 8:46:07, mais 1h44m55s do que o vencedor absoluto
Janneke Schespenhuyzem, dos Países Baixos, foi a grande vencedora feminina da prova de 60 quilómetros do Ecotrail, ao cortar a meta em 8:46:07, sendo a única atleta feminina a concluir a distância rainha.
A atleta neerlandesa terminou 1 hora, 44 minutos e 55 segundos depois do vencedor absoluto, o suíço David Plammatter, que completou o percurso em 7:01:12.