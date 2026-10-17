Sílvia Correia: "Foi bom, foi positivo"

Sílvia Correia venceu a prova feminina de 30 quilómetros do Ecotrail, numa corrida marcada pelo desnível acentuado e pela alternância entre trilhos, veredas e alcatrão.

"Não significa que foi fácil", afirmou a atleta, destacando o desnível negativo bastante acentuado e as dificuldades sentidas nas descidas. Ainda assim, considerou que a experiência foi positiva.

A vencedora gostou do percurso, embora tenha reconhecido que o sol na parte final tornou a corrida mais exigente. "Gostei, gostei do percurso", referiu.

Quanto às expectativas, Sílvia Correia revelou que não partiu com a vitória como objectivo definido. "Foi mesmo sem expectativa, portanto foi bom", concluiu.