Sílvia Correia: "Foi bom, foi positivo"
Vencedora dos 30 km admitiu dificuldades nas descidas e revelou que não partiu com expectativas de vitória
Sílvia Correia venceu a prova feminina de 30 quilómetros do Ecotrail, numa corrida marcada pelo desnível acentuado e pela alternância entre trilhos, veredas e alcatrão.
"Não significa que foi fácil", afirmou a atleta, destacando o desnível negativo bastante acentuado e as dificuldades sentidas nas descidas. Ainda assim, considerou que a experiência foi positiva.
A vencedora gostou do percurso, embora tenha reconhecido que o sol na parte final tornou a corrida mais exigente. "Gostei, gostei do percurso", referiu.
Quanto às expectativas, Sílvia Correia revelou que não partiu com a vitória como objectivo definido. "Foi mesmo sem expectativa, portanto foi bom", concluiu.