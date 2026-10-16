Albuquerque desvaloriza suspeitas sobre Filipe Sousa e critica "hipocrisia"

Miguel Albuquerque desvalorizou as suspeitas que recaem sobre Filipe Sousa, deputado do JPP, indiciado pelo Ministério Público por suspeita de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, considerando a notícia uma "baboseira".

"Ele é um adversário político, mas agora não tenho nenhuma dúvida que é um homem honesto", afirmou o presidente do Governo Regional, à margem de uma visita ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Albuquerque criticou o que considera ser uma atitude de "hipocrisia" na forma como são denunciadas situações envolvendo políticos. "O que é que o homem fez? Roubou alguma coisa a alguém? Não roubou", declarou.

Questionado sobre a necessidade de a Justiça averiguar os factos, o governante voltou a desvalorizar o caso. "Disseram-me que tinha sido trespasse de um carro de aluguer, isso é tudo umas baboseiras", afirmou.

"É preciso a gente centrar-nos naquele que é importante, que é o desenvolvimento da Região", concluiu.

O Ministério Público pediu à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar de Filipe Sousa, na sequência de um processo relacionado com factos alegadamente ocorridos durante o mandato autárquico de 2021-2025, quando presidia à Câmara Municipal de Santa Cruz. O deputado contesta as suspeitas e afirma ter pago integralmente uma factura de 1.618,96 euros relativa ao aluguer de uma viatura.