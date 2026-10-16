Albuquerque desvaloriza suspeitas sobre Filipe Sousa e critica "hipocrisia"
Presidente do Governo Regional considera deputado do JPP "um homem honesto" e questiona a existência de prejuízos ou vantagens indevidas
Miguel Albuquerque desvalorizou as suspeitas que recaem sobre Filipe Sousa, deputado do JPP, indiciado pelo Ministério Público por suspeita de recebimento ou oferta indevidos de vantagem, considerando a notícia uma "baboseira".
"Ele é um adversário político, mas agora não tenho nenhuma dúvida que é um homem honesto", afirmou o presidente do Governo Regional, à margem de uma visita ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Albuquerque criticou o que considera ser uma atitude de "hipocrisia" na forma como são denunciadas situações envolvendo políticos. "O que é que o homem fez? Roubou alguma coisa a alguém? Não roubou", declarou.
Agência Lusa , 16 Outubro 2026 - 11:09
Questionado sobre a necessidade de a Justiça averiguar os factos, o governante voltou a desvalorizar o caso. "Disseram-me que tinha sido trespasse de um carro de aluguer, isso é tudo umas baboseiras", afirmou.
"É preciso a gente centrar-nos naquele que é importante, que é o desenvolvimento da Região", concluiu.
O Ministério Público pediu à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar de Filipe Sousa, na sequência de um processo relacionado com factos alegadamente ocorridos durante o mandato autárquico de 2021-2025, quando presidia à Câmara Municipal de Santa Cruz. O deputado contesta as suspeitas e afirma ter pago integralmente uma factura de 1.618,96 euros relativa ao aluguer de uma viatura.