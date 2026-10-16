EcoTrail Funchal desafia atletas em quatro percursos entre a cidade e a montanha

O Funchal recebe hoje a 12.ª edição do EcoTrail Funchal, iniciativa organizada pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, que alia a prática desportiva à valorização do património natural da Madeira. A prova reúne atletas de várias nacionalidades em percursos de diferentes níveis de exigência, com distâncias de 15, 30, 45 e 60 quilómetros.

As partidas decorrem ao longo da manhã, começando às 5h30, com a prova de 60 quilómetros, no Largo da Restauração. Seguem-se os 45 quilómetros, às 7 horas, no Estádio da Madeira, os 30 quilómetros, às 8h30, no Parque Ecológico do Funchal, e os 15 quilómetros, às 10h15, no Pico dos Barcelos, em Santo António. Os percursos atravessam trilhos, zonas florestais e áreas montanhosas, proporcionando aos participantes contacto directo com a natureza. No Largo da Restauração, pelas 20 horas, tem lugar a entrega de prémios.

EcoTrail Funchal desafia 500 atletas de 20 nacionalidades 12.ª edição da prova foi apresentada, esta tarde, com quatro percursos e uma aposta reforçada na sustentabilidade

O programa prolonga-se até amanhã, com a realização da Kids Race, no Parque de Santa Catarina. Estão previstas duas corridas para os escalões mais jovens: uma de 940 metros, destinada aos infantis sub-14, e outra de 1,8 quilómetros, para os iniciados sub-16.

Assuntos em agenda neste sábado, 17 de Outubro

10 horas - USAM associa-se à manifestação nacional contra o aumento do custo de vida, com o percurso: Rua do Bom Jesus, Ponte do Bom Jesus, Rua 5 de Outubro, Ponte do Bazar do Povo, Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas, a terminar junto à Feira dos Tecidos nde haverá uma intervenção sindical.

10h30 - Iniciativa do grupo parlamentar do PSD-Madeira, junto à Repsol de Santo António, no Funchal

16 às 18 horas - Apresentação do livro 'Quintaesencia - Uso de botánicos y técnicas perfumísticas en coctelaría', de Andrea Lorusso, no Three House Restaurant, no Funchal

22 horas - 17.ª Edição dos 'Concertos L', Três Tristes igres, na Estalagem da Ponta do Sol

- World Travel Awards 2026 - A Madeira está presente em cinco categorias: Melhor destino insular da Europa; Melhor destino regional de aventura da Europa; Melhor destino de praia da Euopa (Porto Santo); Melhor entidade de turismo da Europa. Gala em Kotor, Montenegro

- EHF Beach Handball Champions Cup, no Porto Santo

- José Manuel Rodrigues acompanha a participação de cinco empresas madeirenses no Salon International de l'Alimentation (SIAL) Paris 2026 (17 a 21 de Outubro)

Principais acontecimentos registados no dia 17 de outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, Dia Internacional de Erradicação da Pobreza e dos Sem-abrigo e Dia Mundial de Luta Contra a Dor:

1798 - Morre o geógrafo português Francisco José Lacerda e Almeida, explorador do continente africano.1849 - Morre, com 39 anos, Fryderyk Franciszek Szopen, Frédéric Chopin, compositor e pianista polaco.1853 - A Folha Comercial da Praça de Lisboa, fundada em 1852 sob o nome Paquete Comercial, passa a designar-se Jornal do Comércio.

1904 - Inauguração da Cooperativa "Padaria do Povo", em Campo de Ourique, para fabricar pão mais barato e distribuí-lo pelas zonas mais pobres de Lisboa.

1909 - Primeiro voo em aeroplano com motor em Portugal, realizado pelo aviador francês Armand Zipfel, no hipódromo de Belém, em Lisboa.

1915 - Nasce o dramaturgo norte-americano Arthur Miller, autor de "A Morte de um Caixeiro Viajante" e "As Bruxas de Salem".

1931 - O gangster norte-americano Al Capone é condenado a 11 anos de prisão por fuga aos impostos.1933 - O cientista Albert Einstein chega aos Estados Unidos, onde se refugia da perseguição nazi na Alemanha.1934 - Morre, com 82 anos, o cientista espanhol Santiago Ramón y Cajal, Prémio Nobel da Medicina em 1906 que partilhou com o italiano Camillo Golgi, pelo contributo para o conhecimento do sistema nervoso.

1957 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor francês Albert Camus, autor de "O Estrangeiro".1973 - Começa a crise do petróleo. Os países produtores decidem diminuir as exportações para os países ocidentais e o Japão. A decisão conduzirá ao embargo que irá manter-se até março de 1974.

1975 - Os marroquinos, precedidos do Rei Hassan, começam a Marcha da Paz no Saara espanhol.1978 - Começam, no Luxemburgo, as negociações para a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE).- Morre, aos 78 anos, a matemática norte-americana Gertrude Mary Cox, primeira mulher eleita para o Instituto Estatístico Internacional.

1979 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Madre Teresa de Calcutá.1983 - Indexação do dólar de Hong Kong ao dólar americano.

- Morre, com 78 anos, o escritor, ensaísta e sociólogo francês Raymond Aron.1985 - Os órgãos de comunicação social de língua portuguesa nas cidades canadianas de Toronto e Montreal passam a estar ligados através do serviço da Agência Lusa.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor francês Claude Simon, figura do "nouveau roman", autor de "Corpos Condutores".1987 - O Governo espanhol desiste do projeto de lixeira nuclear em Aldeadavilla.

1988 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao escocês James Black e aos norte-americanos Gertrude Elion e George Hitchins, pelo desenvolvimento de duas drogas importantes, propranolol e cimetidina.

1989 - Sismo em São Francisco, na costa leste dos Estados Unidos. Morrem 67 pessoas e mais de 400 ficam feridas.1991 - A origem da doença de Kallman é identificada por cientistas franceses e norte-americanos.- Os ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) anunciam a redução de 80 por cento das armas nucleares táticas na Europa.1995 - Israel e Jordânia concluem os termos do tratado de paz que será assinado no dia 26, na fronteira entre os dois países.1996 - Morre, com 82 anos, o jornalista Alves do Santos.1997 - Os restos mortais de Ernesto Che Guevara, herói da revolução cubana, são trasladados para Cuba.2002 -- Morre, com 72 anos, o médico angolano Arménio dos Santos Ferreira, militante histórico do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e da luta pela independência.

2004 - PS e PSD reforçam a maioria nas eleições regionais dos Açores e da Madeira, respetivamente.

- São encontradas ossadas de elefantes, com mais de 80 mil anos, em escavações realizadas em Santo Antão do Tojal, Loures.2005 - O Governo agrava as taxas de penalização das reformas antecipadas, entre os 5,4 por cento e os 6,5 por cento, consoante os casos, contra a actual taxa de 4,5 por cento.

- Morre, aos 73 anos, o futebolista Carlos Gomes, guarda-redes, campeão nacional pelo Sporting.2006 - A Comissão Parlamentar do Trabalho aprova na especialidade o novo regime de mobilidade da administração pública.- O Presidente norte-americano, George W. Bush, aprova a lei que permite o recurso a métodos agressivos de interrogatório e o julgamento por tribunais militares de suspeitos de terrorismo.

2007 - O escritor francês de origem checa Milan Kundera, autor de livros como "A insustentável leveza do ser" e "A valsa do adeus", conquista o Prémio Nacional de Literatura 2007 da República Checa.

- O livro "As coisas mais simples", de Nuno Júdice, vence o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa.

2008 - O banco francês Caisse d'Epargne, símbolo de segurança para milhões de investidores franceses, perde 600 milhões de euros devido a riscos imprudentes de três dos seus responsáveis durante a queda do mercado acionista.

- A Biblioteca Nacional de Portugal inicia o processo de classificação do espólio do poeta Fernando Pessoa como Património Nacional, no âmbito da lei de bases do património, o que impossibilitará a sua saída do país.

2009 - O escritor João Tordo vence a sexta edição do Prémio Literário José Saramago com o romance "As Três Vidas".

- Morre, com 69 anos, Rosanna Schiaffino, atriz italiana de "Toto lascia o radoppia".

2010 - Kim Jong-Un, o filho mais novo do líder da Coreia do Norte, é apresentado às massas, presenciando aquela que é a maior parada militar do país.

2013 - Portugal, Espanha, França e Comissão Europeia assinam uma declaração conjunta para a criação do Corredor Atlântico, que permite a circulação de comboios de mercadorias na rede ferroviária europeia.

- O Conselho de Ministros aprova uma proposta de lei que altera a lei de bases gerais do sistema de Segurança Social, permitindo flexibilizar o aumento da idade da reforma para os 66 anos em 2014.

2014 - A Organização Mundial de Saúde declara o fim da epidemia do vírus do Ébola no Senegal.

- A polícia de Hong Kong volta a carregar sobre manifestantes pró democracia que tentavam regressar a uma zona da cidade de onde tinham sido desalojados.

- Morre, com 78 anos, Gabriel Espírito Santo, antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

2016 - Morre, aos 98 anos, António Maria Baptista Fernandes, médico pioneiro na cirurgia plástica e estética em Portugal.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol considera nula, por ser inconstitucional, a lei do referendo sobre a independência na Catalunha, que fora suspensa provisoriamente em 07 de setembro.

- Morre, aos 100 anos, a atriz de cinema francesa Danielle Darrieux.

2018 - A seleção portuguesa de futsal feminino conquista a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, ao bater na final o Japão por 4-1.

- O futebolista espanhol Cesc Fábregas entra no livro de recordes do Guinness por ser o jogador que chegou mais rapidamente às 100 assistências na Liga Inglesa.

2019 - Explode uma revolta popular no Líbano após o anúncio de uma nova taxa sobre chamadas através da rede de mensagens instantâneas WhatsApp. A rápida anulação da medida não impede a revolta de ganhar o país e de culminar na exigência de renovação de toda a classe dirigente, quase inalterada desde há décadas e acusada de corrupção.

- A União Europeia e o Reino Unido alcançam um acordo para a saída do país do bloco comunitário.

- Morre, aos 98 anos, Alicia Alonso, bailarina cubana, diretora e cofundadora do Ballet Nacional de Cuba.

2021 - O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves é eleito, à primeira volta, quinto Presidente da República de Cabo Verde.

2022 - O Conselho da União Europeia adota sanções contra os responsáveis iranianos, incluindo a chamada política da moralidade, na sequência da detenção e morte da jovem Masha Amini pelo uso incorreto do véu islâmico.

2023 - Morre, aos 87 anos, Carla Bley, compositora e pianista de jazz norte-americana. Na década de 1960, fundou a Jazz Composers Guild. Gravou "Grândola, vila morena", de José Afonso, no álbum "The Ballad of the Fallen", de 1983.

2025 - PSD, IL e CDS-PP aprovam, na generalidade, no parlamento, o projeto de lei do Chega que visa proibir a utilização de burca em espaços públicos, invocando os direitos das mulheres e questões de segurança.

- Morre, aos 97 anos, António Borges Coelho, historiador, professor, escritor, investigador. Autor de "Raízes da Expansão Portuguesa" (1964) chegou a estar proibida e "A Revolução de 1383-85" (1965). Em 1999, foi agraciado com a Ordem de Sant'Iago da Espada e, em 2018, foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Este é o ducentésimo nonagésimo primeiro dia do ano. Faltam 75 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia