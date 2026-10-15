Tráfego intenso ao longo de 5 km
Bom dia. O trânsito nesta manhã de quinta-feira apresenta-se já bastante intenso ao ponto de a esta hora, pouco antes das 8h00, já se formou congestionamento de cerca de 5 km de extensão.
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Na via rápida, como habitualmente, no sentido Machico - Ribeira Brava e no sublanço entre Cancela e o Caniço, com prolongamento até ao nó de Pestana Júnior.
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Para já, não acontecem mais zonas de preocupação para quem se faz à estrada. Ainda assim, há muito trânsito em ambos os sentidos, por isso conduza com precaução.