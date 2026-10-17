Rui Jorge espera que Ronaldo termine como merece na selecção

Rui Jorge espera que Cristiano Ronaldo possa terminar da melhor forma na seleção portuguesa de futebol, relembrando o miúdo que encontrou no início da carreira no Sporting e ao serviço da equipa das 'quinas'.

Atualmente a treinar a seleção sub-20 do Azerbaijão, Rui Jorge diz que não acompanhou a polémica saída do estágio da equipa portuguesa, antes do encontro com a Dinamarca, da Liga das Nações, e que apenas sabe "por alto", por mensagens que recebeu de algumas pessoas.

"A única coisa que eu posso falar é em relação à pessoa, em relação ao miúdo. Porque eu, quando deixou de fazer parte da minha proximidade, era um jovem jogador. Em 2004, era um jovem jogador. Apareceu no Sporting como jovem jogador, já eu era um jogador com seis anos de Sporting, com vários anos de seleção e muitos anos de I Liga. E é desse miúdo, dessa vontade, dessa paixão pelo jogo que eu continuo a ter as minhas grandes lembranças", assumiu.

Após esses primeiros tempos ao lado de Ronaldo, com quem partilhou o balneário no Euro2004, Rui Jorge considera que o atual avançado do Al-Nassr atingiu um grande nível e é "o melhor português de todos os tempos, isso é inegável, dos melhores do mundo de todos os tempos".

"É só isso que me apraz dizer. Percebendo que há muita agitação em torno disto, só desejar que, quando a situação termine a nível de seleção, seja de uma forma que efetivamente um nome como ele merece", referiu.

Em 30 de setembro, Ronaldo abandonou o estágio da seleção portuguesa, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente a Dinamarca e Noruega, tendo justificado a sua atitude com uma quebra de confiança por parte do selecionador, Jorge Jesus.

Num comunicado, o madeirense de 41 anos detalhou os bastidores da sua saída da seleção e acusou o selecionador de ter faltado à palavra em duas ocasiões.

O antigo avançado de Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus foi titular na vitória caseira por 1-0 frente ao País de Gales, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, em 24 de setembro, tendo sido suplente não utilizado no triunfo na visita à Noruega (2-1), três dias depois.

Após este encontro, em Oslo, saiu do relvado aparentemente insatisfeito, sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos.

Na sequência da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, em 30 de setembro, Ronaldo abandonou mesmo o estágio da equipa das 'quinas', viajando no seu jato privado até Madrid.