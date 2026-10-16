Exercício de Protecção Civil testa resposta a emergências na Ponta do Sol

O concelho da Ponta do Sol recebeu, esta sexta-feira, o exercício de Protecção Civil ‘PROCIVRAM_26.5’, que envolveu diversas entidades e equipas operacionais com o objectivo de testar procedimentos, melhorar a coordenação e reforçar a capacidade de resposta perante situações de emergência.

A Câmara Municipal da Ponta do Sol, em comunicado, faz um balanço positivo da iniciativa, que permitiu avaliar a articulação entre os diferentes agentes de protecção civil e identificar aspectos a melhorar.

"Este exercício foi uma oportunidade importante para testar procedimentos, avaliar a capacidade de resposta das equipas e reforçar a articulação entre todas as entidades envolvida", destacou o vice-presidente da autarquia, Lino Pita, sublinhando a importância da preparação para situações reais.

Na operação participaram, entre outras entidades, o Serviço Regional de Protecção Civil, os bombeiros, o SESARAM, a PSP, a GNR, as Forças Armadas, a Cruz Vermelha, o SANAS e os respectivos serviços municipais da Ponta do Sol e da Calheta.

Segundo a autarquia, o exercício contribuiu para consolidar a cooperação institucional e melhorar a preparação das equipas para responder a situações que possam colocar em risco a segurança da população.