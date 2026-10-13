Unanimidade na justiça de distinguir protecção civil não evita críticas

A oposição, na generalidade, concorda com a necessidade de distinguir e valorizar a protecção civil, mas critica um conjunto de outros aspectos.

Sara Madalena (CDS) disse que está ser dada ênfase às instituições e a esquecer-se “as pessoas singulares que tentam salvar vidas”, como os que se atiram ao mar para salvar os outros.

Miguel Castro (deputado não inscrito) questiona os critérios de atribuição das distinções.

“Está em causa legislar com rigor” e não avaliar o mérito pelo valor de uma medalha.

Hugo Nunes (CH) disse que a proposta são 13 páginas de burocracia do PSD. “Para homenagens simbólicas, o PSD tem pressa”, para dar condições de trabalho, já não.

O deputado falou, a título de exemplo, num cenário “nojento” por que passam os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A deputada Joana Silva (PSD) regressou à palavra para lembrar que não está em causa um diploma de bombeiros, mas de toda a protecção civil e interveniente.