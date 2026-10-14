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Bombeiros participam em exercício na Gáslink

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Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão a participar, esta tarde, num simulacro na Gáslink.

O exercício envolve 12 operacionais da corporação, que estão auxiliados por duas viaturas

A acção, que simulou uma ruptura numa mangueira e consequente fuga de gás, pretende testar os procedimentos e a resposta em situações de emergência.

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