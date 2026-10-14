Bombeiros participam em exercício na Gáslink
Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão a participar, esta tarde, num simulacro na Gáslink.
O exercício envolve 12 operacionais da corporação, que estão auxiliados por duas viaturas
A acção, que simulou uma ruptura numa mangueira e consequente fuga de gás, pretende testar os procedimentos e a resposta em situações de emergência.
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