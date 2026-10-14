Câmara da Ponta do Sol apresenta ao Governo Regional intervenções prioritárias

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, reuniu com o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues e com os presidentes das três juntas de freguesia do concelho, para a análise das necessidades da Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar.

Rui Marques, destacou a abertura demonstrada pelo Governo Regional: “É importante haver esta abertura e disponibilidade para trabalhar em conjunto. Temos problemas que afetam as nossas três freguesias e que exigem diálogo, articulação e capacidade de encontrar respostas. O nosso papel é defender os interesses da população da Ponta do Sol e procurar, junto do Governo Regional, as melhores soluções para cada uma destas situações”, afirmou.

Nos Canhas, um dos principais assuntos abordados foi a pavimentação de toda a extensão da Estrada Regional, entre S. Tiago e os Moledos, tendo o secretário regional assumido o compromisso de realizar esta intervenção em 2027.

Foi igualmente abordado o projecto de requalificação da Recta dos Canhas, prevista para o próximo ano. A Via Expresso dos Canhas esteve também em análise, tendo sido perspectivado o avanço para a fase de projeto, no âmbito de uma solução de ligação rodoviária rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta.

Na Madalena do Mar, a reunião incidiu sobre a criação de um pequeno enrocamento junto ao Bairro do Passo.

Na freguesia da Ponta do Sol, foi discutida uma solução para a Lagoa do Lugar de Baixo, bem como a realização de obras de beneficiação no troço da Via Expresso entre a Ponta do Sol e Ribeira brava.

“Saímos desta reunião com compromissos importantes para o concelho. É fundamental que os assuntos abordados se traduzam em projetos e intervenções concretas, capazes de responder às necessidades das pessoas. Vamos continuar a acompanhar estes processos e a trabalhar com o Governo Regional e com as juntas de freguesia para que estas soluções possam avançar”, afirmou o presidente da Câmara.