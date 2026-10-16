Albuquerque quer evitar saúde pública "residual"

Miguel Albuquerque defendeu hoje o investimento de cerca de 1,6 milhões de euros no sistema robótico Mako SmartRobotics, instalado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, considerando que o Serviço Regional de Saúde não pode ficar para trás face ao sector privado.

"O serviço público, o Serviço Regional de Saúde, não pode ficar para trás", afirmou o presidente do Governo Regional, à margem da visita ao hospital, onde entrou em funcionamento o equipamento de apoio a cirurgias ortopédicas.

Albuquerque alertou para o risco de se acentuar a diferença entre os sectores público e privado caso não haja investimento em novas tecnologias. "Senão vamos ter uma dualidade, que é um serviço de medicina privada para quem tem posses e o outro serviço residual para quem não tem", declarou.

O governante salientou que a introdução do robô exige também a qualificação de médicos, enfermeiros e assistentes operacionais.

"Temos de continuar a fazer estes investimentos", afirmou, recordando a experiência com o sistema robótico da Vinci e defendendo que o serviço público deve prestar cuidados de saúde em igualdade de circunstâncias com o privado.