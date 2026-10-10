Edifícios públicos iluminados de verde pela saúde mental

Os edifícios da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, do Hospital Dr. Nélio Mendonça e da Direcção Regional da Saúde iluminaram-se de verde na noite deste sábado, para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental.

A iniciativa, denominada "Madeira Iluminada pela Saúde Mental", pretende sensibilizar a população para a importância do bem-estar psicológico, promover a prevenção da doença mental e combater o estigma associado aos problemas de saúde mental.

De acordo com informação do Governo, a acção partiu de um grupo de enfermeiros especialistas em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica do SESARAM e envolve outras entidades e edifícios de referência da Região, numa mensagem de inclusão, esperança e responsabilidade colectiva.

As comemorações prolongam-se ao longo do mês de Outubro, com actividades de literacia e sensibilização dirigidas à população, bem como iniciativas de formação e partilha de conhecimentos destinadas aos profissionais de saúde.

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, sublinha que a saúde mental constitui uma prioridade na prestação de cuidados na Madeira. "Não há saúde sem saúde mental. O trabalho das equipas passa por reforçar a prevenção, combater preconceitos e garantir que as pessoas encontram no Serviço Regional de Saúde respostas integradas e humanas quando mais precisam", afirmou citada na nota divulgada esta noite.