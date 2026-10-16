PCP apela à mobilização na rua

Há razões para sair à rua e por isso o PCP apela à população madeirense para que participe "massivamente” na jornada de luta nacional prevista para este sábado, a partir das 10 horas. Na Região, a iniciativa é promovida pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM). A concentração é junto à Casa Sindical, os discursos serão depois, na Rua Dr. Fernão Ornelas.

Entre os argumentos apresentados pelo partido Comunista Português estão os salários baixos, a ausência de subsídio de insularidade no privado e o preço da habitação, que “absorve uma parte incomportável dos salários”.

Há queixas também da hotelaria, restauração, turismo e construção civil, apesar dos aumentos nos números nestas actividades. Precariedade, horários desregulados e instabilidade laboral continuam a afectar milhares de trabalhadores, denuncia o partido.

Em outros sectores, são as promessas por cumprir na valorização das carreiras e nas condições de trabalho, continua.

“Não é aceitável que quem trabalha continue a perder poder de compra, que os salários não cheguem para viver com dignidade e que tantos trabalhadores enfrentem dificuldades para pagar a casa e as despesas essenciais”, defende.