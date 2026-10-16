PS acusa PSD de impedir esclarecimentos sobre falta de professores

O PS-Madeira acusa o PSD de impedir o esclarecimento dos problemas que afectam o início do ano lectivo, depois de os sociais-democratas terem rejeitado, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a audição da secretária regional da tutela.

O pedido pretendia esclarecer a falta de professores, os atrasos nos manuais digitais e as dificuldades sentidas pelas escolas.

Segundo a deputada Sancha de Campanella, o PSD justificou a rejeição com a existência de perguntas escritas, às quais a governante deverá responder durante Outubro.

"As respostas sobre a preparação e o início do ano lectivo são necessárias no início do ano lectivo", critica a parlamentar, recordando que o primeiro requerimento foi apresentado a 10 de Setembro.

Os socialistas pretendem conhecer o número de docentes em falta, as escolas e disciplinas afectadas, os alunos sem aulas e o planeamento das necessidades de professores para os próximos cinco anos.

Sancha de Campanella considera que a demora revela dificuldades no acompanhamento do sistema educativo e garante que o PS continuará a exigir esclarecimentos.

"A prestação de contas tem de acompanhar as necessidades das escolas", conclui.