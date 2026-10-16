Poeiras do norte de África afetam qualidade do ar em Portugal

Uma massa de ar quente do norte de África vai atravessar Portugal hoje e sábado, trazendo poeiras em suspensão que podem ter efeitos sobre a saúde, sobretudo da população mais sensível, alertou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com a DGS, a passagem da massa de ar quente proveniente dos desertos do norte de África vai afetar a generalidade do território nacional, prevendo-se fraca qualidade do ar em todo o território.

A DGS avisa ainda que as partículas inaláveis (um poluente) têm efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, e por isso recomenda que se redobrem os cuidados, evitando esforços prologados e limitando a atividade física ao ar livre.

Recomenda ainda que as crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios como asma ou pessoas com doença cardiovascular permaneçam, sempre que possível, no interior dos edifícios, preferencialmente com as janelas fechadas.

Em caso de agravamento de sintomas, a DGS aconselha a população a contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24).