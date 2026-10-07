Há viagens que se contam em fotografias e outras que se contam em emoções. O safári pertence claramente às segundas.

Acordar ao nascer do sol com a savana a despertar, ver uma manada de elefantes atravessar a planície com o Kilimanjaro em fundo, acompanhar leões em plena caça ou assistir à passagem de milhares de gnus na Grande Migração: são momentos que nenhum ecrã consegue reproduzir. Num safári, a natureza é o espectáculo e nós somos privilegiados espectadores.

O Quénia e a Tanzânia são, por tradição, os destinos de eleição para quem sonha com a primeira experiência de safári, mas também para quem quer regressar. Numa só viagem, é possível combinar parques icónicos como o Maasai Mara, Amboseli, Tarangire ou Lago Manyara com lagos como o Nakuru e o Naivasha, em itinerários pensados para mostrar o melhor de cada região, com conforto e total segurança.

Seja em casal, em família ou entre amigos, um safári em África é um convite a viver a natureza em estado puro e a regressar a casa com histórias que se vão contar durante anos.

Escolha o seu itinerário e deixe-se levar: a aventura começa aqui.

Quénia – Safari Karibu - 9 dias

Nairobi, Maasai Mara, Lago Nakuru, Lago Naivasha, Amboseli

Desde 2 985€

Inclui: voo em classe económica (Ethiopian cl.E), 6 noites nos lodges seleccionados com pequeno-almoço, transporte partilhado em veículo safári 4x4 com tecto panorâmico, guia-motorista em língua inglesa, 10 refeições, entradas nos parques nacionais (suj. a alteração), taxa comunitária Maasai Mara, água filtrada durante os safáris, transfers de chegada e saída, assistência por representantes locais, taxas de serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e seguro de viagem.

Tanzânia Fantástica - 9 dias

Arusha, Parque Nacional Lago Manyara, Serengeti, Cratera de Ngorongoro

Desde 3 799€

Inclui: voo em classe económica (Ethiopian cl.E), 6 noites nos Serena Lodges com pequeno-almoço, transporte partilhado em veículo de safári 4x4 com tecto panorâmico, guia-motorista em língua inglesa, 11 refeições, entradas nos parques nacionais, água filtrada durante os safáris, transfers de chegada e saída, assistência por representantes locais, taxas de serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e seguro de viagem.

Quénia e Tanzânia - 15 dias

Nairobi, Maasai Mara, Lago Nakuru ou Elementaita, Amboseli, Arusha, P.N.Tarangire, P.N. Lago Manyara, Serengeti, Cratera de Ngorongoro

Desde 6 615€

Inclui: voo em classe económica (Ethiopian cl.E), 12 noites nos lodges seleccionados com pequeno-almoço, transporte partilhado em veículo safári 4x4 com teto panorâmico, guia-motorista em língua inglesa, 23 refeições, entradas nos parques nacionais, taxa comunitária em Maasai Mara, água filtrada durante os safáris, transfers de chegada e saída, assistência por representantes locais, taxas de serviço e IVA, taxas de aeroporto, segurança e combustível (suj. a alteração) e seguro de viagem.

Os valores acima são por pessoa em quarto duplo e não incluem voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, visto, gratificações a bagageiros e motoristas/guias, Seguro obrigatório implementado pelo governo da Tanzânia, extras de carácter pessoal e outros serviços não mencionados.

Estão igualmente sujeitos a disponibilidade e eventuais alterações, devendo ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

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