Portugal volta a vencer Irlanda do Norte e segue no play-off para Mundial feminino
A seleção portuguesa feminina de futebol venceu hoje a Irlanda do Norte por 3-1, em Portimão, assegurando a passagem ao segundo e decisivo play-off de qualificação para o Mundial2027.
Quatro dias depois da goleada (4-0) em Larne, o conjunto comandado por Francisco Neto voltou a superar as norte-irlandesas, que até se adiantaram no marcador, através de Elmore, aos 30 minutos, mas golos de Carolina Santiago (45), Jéssica Silva (74) e Carole Costa (83), este de grande penalidade, garantiram a reviravolta e novo triunfo luso.
Na próxima fase, também disputada a duas mãos e agendada para 26 de novembro e 05 de dezembro, Portugal vai defrontar a Islândia, que hoje goleou na receção à Croácia por 5-0, depois da goleada na primeira mão por 4-0.