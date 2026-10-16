Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas realiza-se esta tarde na ALRAM

A Mesclarte – Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas realiza-se esta sexta-feira, a partir das 16h30, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. ‘Madeira - The World Meets Here to Create’ é o tema desta edição e pretende reunir profissionais, instituições, artistas, criadores e agentes de diferentes sectores das indústrias criativas, assumindo-se como um espaço de encontro, reflexão, criação e partilha.

No painel de oradores encontramos nomes como o da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal; do deputado Paulo Neves; do director-geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira; João Abel de Freitas, chairman da FN Hotelaria; o arquitecto Paulo David… Licínia Macedo será a responsável pela apresentação do evento, que surge em parceria com o DIÁRIO.

Outros destaques da agenda:

08h30 - Arranque do Faldo Junior Tour, que acontece pela 1.ª vez na Madeira e que se prolonga até ao próximo domingo. Decorre no Clube de Golfe de Santo da Serra.

09h30 - 4.ª edição da Conferência Ecos Machico, dedicada ao tema 'A Tecnologia e a Inteligência Artificial no Território: Desafios e Oportunidades', na sala multiusos do Forum Machico.

10h30 - Rubina Leal preside à VIII Sessão do Parlamento na Comunidade, em Santa Cruz. A sessão decorre no hotel Vila Galé.

11h00 - Cerimónia comemorativa do 33.º aniversário do RG3, que contará com a presença do Representante da República para a Região.

13h30 - Iniciativa do CDS-PP, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

14h30 - Iniciativa do JPP, com Basílio Santos, no Parque de estacionamento da Boca da Encumeada, Estrada Regional 105.

15h00 - Iniciativa da IL sobre a "omissão da Zona Franca da Madeira do Orçamento de Estado para 2027 e o risco da impossibilidade de entrada de novas empresas a partir do final deste ano", na ALRAM.

18h00 - Arranque do 'Dancilhas – Festival Música e Dança do Mundo – Trad/Folk', no Jardim da Junta de Freguesia de São Martinho.

18h30 - O CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea assinala o encerramento do ecoRoute, na Sala José da Silva 'SACA', no Complexo Balnear da Barreirinha.

19h00 - Arranque da VII Mostra do Pão do Porto Santo, na Praça do Município.

21h30 - Concerto inaugural do 15.º Festival Internacional de Órgão da Madeira. 'Sobre os Ombros de Gigantes – Homenagens Musicais' será protagonizado pelo organista Alexander Paine, na Igreja do Colégio.

Agenda do Governo Regional:

09h00 - Elsa Fernandes preside à sessão de abertura do Seminário Internacional de Educação de Câmara de Lobos 'A Escola em Mudança', organizado pela Associação Nacional de Professores - Secção da Madeira e Câmara Municipal de Câmara de Lobos, no Museu da Imprensa.

09h30 - Micaela Freitas participa na cerimónia de abertura do programa alusivo ao Dia Mundial da Alimentação, no Mercado dos Lavradores

10h00 - Miguel Albuquerque preside à abertura a 28.ª do Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, que se realiza pela 1.ª vez em Portugal, organizado pelo IVBAM, na Sala Funchal do Pestana Casino Park Hotel.

11h30 - Elsa Fernandes marca presença na apresentação do 'Estudo de Indicadores de Clima Escolar, Prevalência de Bullying e Bem-Estar dos Alunos da Região Autónoma da Madeira', na Sala de conferências da Escola Secundária de Jaime Moniz.

11h30 - Miguel Albuquerque preside à apresentação do novo robô cirúrgico para a Ortopedia, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

18h30 - Paula Margarido vai intervir na sessão de encerramento da tertúlia 'Conversas em Rosa: Tertúlia ao Entardecer, pela Consciencialização do Cancro da Mama', que conta também com a presença de Micaela Freitas, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's

Efemérides

1311 - A extinção da Ordem dos Templários dá origem à portuguesa Ordem de Cristo.

1544 - O cientista Pedro Nunes inaugura a cadeira de Matemática na Universidade de Coimbra.

1679 - Nasce o compositor checo Jan Dismas Zelenka.

1769 - Sebastião José de Carvalho e Melo é feito Marquês de Pombal.

1793 - A rainha francesa Maria Antonieta, de 37 anos, é decapitada.

1854 - Nasce o escritor inglês de origem irlandesa Oscar Wilde, autor, entre outros, de "O Retrato de Dorian Gray" e "A Balada do Cárcere de Reading".

1890 - Nasce o líder irlandês Michael Collins, cofundador do Exército Republicano Irlandês (IRA) e signatário do tratado que estabelece a independência da República da Irlanda.

1907 - Marconi inaugura o serviço radiotelegráfico regular entre a Europa e a América.

1916 - É aberta a primeira clínica de apoio ao controlo da gravidez, por Margaret Sanger, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1919 - Aterra na pista da Amadora, em Lisboa, um avião Breguet XIV, levando a bordo os aviadores militares António Maya e Lello Portela, no termo do primeiro voo Paris - Lisboa, com escala em Bordéus e nos arredores de Madrid. O voo tem a duração de oito horas e vinte e sete minutos, percorrendo 1248 quilómetros.

1921 - Sai "O Comunista", o primeiro jornal do Partido Comunista Português.

1925 - São rubricados os Tratado de Locarno, Suíça, de garantia mútua entre a Alemanha, Bélgica, França, Grã-Bretanha e Itália resultantes da Grande Guerra de 1914-1918 e assinados em Londres a 01 de dezembro.

1927 - Nasce o escritor alemão Günter Grass, autor de "O Tambor", Prémio Nobel da Literatura em 1999.

1939 - II Guerra Mundial. São expulsas as populações não germânicas dos territórios polacos anexados pela Alemanha nazi de Hitler.

1940 - II Guerra Mundial. Os Estados Unidos proíbem o envio de aço e ferro para o Japão.

1945 - É fundada a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), na cidade de Quebeque, Canadá.

1962 - Começa a crise dos mísseis entre os Estados Unidos e a União Soviética (URSS). Fotografias aéreas confirmam a existência de uma base de lançamento em Cuba.

1964 - A China testa a sua primeira bomba atómica em Lop Nur.

1973 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) reconhece o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) como representante legítimo do povo da Guiné-Bissau e condena a ocupação de Portugal.

- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao secretário de Estado da Administração Nixon, Henry Kissinger, e ao político vietnamita Le Duc Tho, que o recusa.

1978 - Karol Wojtyla, cardeal polaco e arcebispo de Cracóvia, é eleito Papa, com o nome de João Paulo II. É o primeiro papa polaco e o primeiro não italiano desde 1522.

1982 - Morre, com 40 anos, Adriano Correia de Oliveira, músico e cantor, um dos mais importantes e decisivos intérpretes do fado de Coimbra e do chamado movimento "baladeiro" na resistência à ditadura.

- Os Estados Unidos ameaçam suspender os pagamentos às Nações Unidas e retirar-se da respetiva Assembleia Geral se for votada a expulsão de Israel.

1985 - Os restos mortais do escritor Fernando Pessoa são trasladados para os claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

1986 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norte-americano James McGill Buchanan, pelo seu desenvolvimento das bases contratuais e constitucionais para a teoria da tomada de decisão económica e política.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao nigeriano Wole Soyinka, autor de "Os Intérpretes".

1988 - Morre, aos 82 anos, Emídio Santana, diretor do jornal A Batalha, jornal histórico do movimento anarquista português.

1989 - Morre, com 54 anos, o escritor e ensaísta jugoslavo Danilo Kis, autor de "A Enciclopédia dos Mortos".

- É proibido o comércio internacional de marfim, carne e pele de elefante, ao abrigo da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo.

- É constituída a Federação de Triatlo de Portugal, substituindo a Associação Portuguesa de Triatlo.

1990 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos norte-americanos Harry Markowitz, Merton Miller e William Sharpe.

- Morre, com 71 anos, o músico e compositor norte-americano Art Blakey, líder dos Jazz Messengers.

1991 - O Prémio Nobel da Química é concedido ao suíço Richard R. Ernst, pela contribuição para o desenvolvimento da metodologia de espetroscopia de ressonância magnética nuclear de alta resolução (RMN).

- O Prémio Nobel da Física é atribuído ao francês Pierre Gilles de Genmes, pela descoberta sobre o ordenamento de moléculas em cristais líquidos e polímeros.

1992 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à guatemalteca Rigoberta Menchu Tum, pelo seu trabalho na defesa dos povos nativos da Guatemala.

1994 - A Finlândia aprova, em referendo, a adesão à União Europeia.

1995 - Realiza-se a "marcha de um milhão de homens", junto ao Capitólio, em Washington, a maior manifestação negra nos Estados Unidos, convocada pelo líder da "Nação do Islão", Louis Farrakhan.

1996 - O Senado australiano aprova por unanimidade a moção a favor da autodeterminação de Timor-Leste.

- O jogo de apuramento para o Mundial de 1998 entre a Guatemala e a Costa Rica acaba em tragédia. Foram vendidos mais de 60 mil bilhetes para o jogo, que se iria realizar no Estádio Mateo Flores cuja capacidade era de 45 mil espetadores. Com a superlotação, 84 adeptos acabam por morrer asfixiados e mais de 150 ficam feridos.

1998 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos irlandeses David Trimble e John Hume, lideres dos Partidos Trabalhista e Unionista da Irlanda do Norte, protagonistas do processo de paz.

- O antigo Presidente do Chile Augusto Pinochet é detido pela polícia britânica na sequência do pedido de extradição emitido pelo juiz Baltazar Garzón, pela morte de cidadãos espanhóis durante a ditadura chilena.

- É inaugurado o Parque das Nações, em Lisboa.

1999 - Morre, aos 47 anos, Luís Sá, deputado, membro da comissão política do PCP.

2000 - O Banco Comercial Português (BCP) incorpora o Banco Mello e o Banco Pinto & Sotto Mayor.

2002 - É inaugurada a nova biblioteca de Alexandria, no Egito.

2003 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova o projeto de resolução dos Estados Unidos sobre o Iraque, que autoriza o estacionamento de uma força multinacional sob comando norte-americano.

- Morre, aos 91 anos, António Ferrer Correia, antigo presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, reitor honorário da Universidade de Coimbra.

2004 - Estreia oficial do futebolista Leonel Messi no FC Barcelona.

2005 - Morre, com 74 anos, o arquiteto Pádua Ramos.

2006 - Um grupo de manifestantes ocupa o Teatro Rivoli, no Porto, e fecha as instalações, contestando os planos de privatização da sala. A ocupação dura quatro dias, até à intervenção da polícia.

- A China ergue uma barreira de arame farpado na fronteira com a Coreia do Norte, após um teste nuclear anunciado por Pyongyang, para impedir a saída de refugiados.

2007 - A escritora irlandesa Anne Enright é distinguida com o Man Booker Prize, o mais importante galardão literário atribuído no Reino Unido, pelo seu livro "The Gathering".

2008 - A proposta de lei do Governo das garantias de 20 mil milhões de euros às operações de financiamento de bancos é aprovada na Assembleia da República com os votos do PS, PSD e CDS-PP, os votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e PEV e a abstenção de Manuel Alegre (PS).

2011 - Morre, aos 33 anos, o piloto britânico Dan Wheldon, depois de um acidente que envolveu 15 carros na 12.ª volta do Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula Indy. Dan Wheldon conquistou o campeonato Indy em 2005, além de ter vencido duas vezes as 500 Milhas de Indianápolis (2005 e 2011).

2012 - Cristiano Ronaldo torna-se o mais jovem futebolista de sempre a atingir as 100 internacionalizações "AA", aos 27 anos, oito meses e 22 dias, num jogo com a Irlanda do Norte no estádio do Dragão, Porto.

2014 - O Governo aprova em Conselho de Ministros as propostas de lei que alteram o código do IRS e a reforma da Fiscalidade Verde.

2015 -- O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, 58 anos, em prisão preventiva desde 25 de novembro de 2014, é colocado em prisão domiciliária. O primeiro chefe do Governo a ser detido preventivamente em Portugal, indiciado por corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, esteve em prisão preventiva 288 dias e em prisão domiciliária durante 42 dias.

- O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anuncia que a União Europeia (UE) chegou a acordo com a Turquia sobre um plano de ação comum para as migrações. Os chefes de Estado e de Governo da UE e da Turquia concordam em pôr fim à migração irregular da Turquia para a UE e, em contrapartida, Bruxelas compromete-se a acelerar as negociações sobre os vistos para cidadãos turcos.

2016 - O PS conquista nova maioria absoluta nas eleições regionais dos Açores, ao conseguir eleger 30 deputados do total de 57 parlamentares da Assembleia Legislativa Regional.

2019 - Maria Martins vence a medalha de bronze no 'scratch' feminino dos Europeus de ciclismo de pista, em Apeldoorn, Países Baixos.

2020 - Covid-19. Portugal regista 2.608 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e 21 mortos.

- A Assembleia da República aprova alterações ao regime da contratação pública, fixando em 750 mil euros o limite máximo para haver dispensa de concurso em contratos financiados por fundos europeus.

2021 - A judoca portuguesa Bárbara Timo conquista a medalha de ouro no primeiro dia do Grand Slam de Paris na sua estreia na categoria -63 kg em provas do circuito mundial.

- Espanha sagra-se campeã europeia de hóquei em patins feminino pela sétima vez, depois de bater Portugal por 5-3 numa final disputada no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

- Morre, com 94 anos, Achille Perilli, pintor italiano, mestre da arte abstrata italiana, conhecido como "o pintor das geometrias impossíveis".

- Morre, aos 83 anos, Ronnie Tutt, músico norte-americano, lendário baterista que durante anos acompanhou Elvis Presley.

2022 - Morre, aos 81 anos, o espanhol Cláudio Biern Boyd, guionista, animador, realizador e empresário espanhol, fundador do estúdio de animação BRB Internacional, criador de séries de animação como "Dartacão e os Três Moscãoteiros", "David, o Gnomo" e "A volta ao Mundo em 80 dias de Willy Fog", entre outras.

2023 - Morre, aos 86 anos, Martti Ahtisaari, antigo Presidente da Finlândia (1994 -- 2000), mediador da paz global galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2008. Exerceu as funções de embaixador na Tanzânia, Zâmbia e Somália e depois nas Nações Unidas em Nova Iorque, Estados Unidos.

2024 - Morre, aos 59 anos, Emídio Fernando, jornalista, foi diretor do jornal Tal&Qual e fundador do 24 Horas. Em Angola, fundou o jornal Nova Gazeta, do qual foi editor executivo, e dirigiu a Rádio Essencial.

- Morre, aos 83 anos, António Sena, artista plástico, a sua obra está representada em coleções portuguesas e estrangeiras como a do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, do Museu de Serralves, do Museu Nacional de Arte Contemporânea e da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, da Culturgest, da Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa.

- Morre, aos 31 anos, Liam Payne, compositor e guitarrista britânico, antigo membro da banda inglesa One Direction.

2025 - Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga Lei dos Estrangeiros, considera que "corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade suscitadas por si e confirmadas pelo Tribunal Constitucional".

Quando Deus nos quer punir, ouve as nossas preces Oscar Wilde (1854 - 1900), escritor inglês de origem irlandesa.

Este é o ducentésimo nonagésimo dia do ano. Faltam 76 dias para o termo de 2026.