DJ Lady CC actua no Mesclarte - Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas 2026

Carla Cristina, mais conhecida artisticamente como Lady CC, é a grande aposta do Mesclarte - Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas 2026 para a noite de 16 de Outubro. A DJ actua no ‘rooftop’ do espaço IDEA, na Assembleia Legislativa da Madeira, numa presença que a organização descreve como prometida há muito tempo e que agora se concretiza.

Lady CC construiu o seu percurso para lá das fronteiras da ilha. Ao sair da Madeira e conquistar, por mérito próprio, um lugar como DJ lá fora, fez o que muitos sonharam e poucos concretizaram, abrindo caminho para outros.

Para esta estreia no Mesclarte, a artista prepara um ‘set’ que tem o Atlântico Lusófono como fio condutor. A proposta cruza geografias, memórias, ritmos e identidades da Madeira, de África, da América do Sul e das ilhas, num espaço atlântico que, defende a organização, separa, mas sobretudo aproxima. Um registo que pode parecer improvável, mas que assenta na experiência de quem sempre fez das viagens, das partidas e dos regressos matéria-prima do seu trabalho.

A actuação assume, por isso, um simbolismo particular: o de uma regresso a casa depois de ter conhecido o mundo. “Teremos uma mulher da Madeira que fez história, que levou o nome da nossa ilha mais longe e que continua a provar que não há fronteiras para quem tem talento, coragem e identidade”, sublinha a organização.

Para a equipa do Mesclarte, a presença de Lady CC tem ainda um valor afectivo, pois significa “ter a nossa prima” no evento. “Bem-vinda ao Mesclarte, Lady CC. A maré é atlântica. A música é lusófona. O céu junto à Sé é teu”, conclui a organização.

Mais informações através do ‘site’ www.mesclarte.com.

Programação do Mesclarte 2026

Sexta-feira, 16 de Outubro, a partir das 16 horas

ALM · Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

16 horas

Exposição IVBAM

'A Arte do Bordado da Madeira ao Vivo'

Obra colectiva IVBAM × Bordadeiras de Casa da Madeira.

16h30

Inauguração da exposição de Teresa Brazão

ALM

17 horas

Abertura

Cerimónia de abertura · Momento musical

'The Sound Beneath the Atlantic - Madeira, the World Meets Here to Create…'

Obra musical original para a Cimeira, composta pelo compositor madeirense Pedro Macedo Camacho, com arte visual de Dayanni Belandria e dança contemporânea com Luís Daio.

17h10

Boas-vindas

Representante da Associação das Indústrias Criativas.

Convidado: Gonçalo Abreu, co-fundador do Movimento Madeira Criativa.

17h15

Orador de abertura

Paulo Neves, deputado à Assembleia da República e presidente do IPDAL.

17h30

Case do ano · Jornalismo / Média

150 anos a dar palco a quem faz acontecer. Ricardo Miguel Oliveira, director-geral do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

17h45

Orador internacional convidado

Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe.

Américo Barros (vídeo)

18 horas

Discursos protocolares

Helena Leal, representante do presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura da RAM.

Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

18h30

Homenagens

Reconhecimento de carreira: João Abel de Freitas.

Mérito e Excelência: Arq. Paulo David.

19:00

Madeira de Honra / Cocktail Dînatoire

Autoria do 'chef' Júlio Pereira, Espaço IDEIA.

'Special DJ Set'

At Cocktail Dinnatoire - IDEA Rooftop

Lady CC

*Evento globalmente apresentado por Licínia Macedo

* Transmissão em direto - Rádio TSF-Madeira e 'live streaming' nas redes sociais do DIÁRIO