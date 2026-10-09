DJ Lady CC actua no Mesclarte - Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas 2026
Artista actua a 16 de Outubro, no ‘rooftop’ do espaço IDEA da Assembleia Legislativa da Madeira
Carla Cristina, mais conhecida artisticamente como Lady CC, é a grande aposta do Mesclarte - Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas 2026 para a noite de 16 de Outubro. A DJ actua no ‘rooftop’ do espaço IDEA, na Assembleia Legislativa da Madeira, numa presença que a organização descreve como prometida há muito tempo e que agora se concretiza.
Lady CC construiu o seu percurso para lá das fronteiras da ilha. Ao sair da Madeira e conquistar, por mérito próprio, um lugar como DJ lá fora, fez o que muitos sonharam e poucos concretizaram, abrindo caminho para outros.
Para esta estreia no Mesclarte, a artista prepara um ‘set’ que tem o Atlântico Lusófono como fio condutor. A proposta cruza geografias, memórias, ritmos e identidades da Madeira, de África, da América do Sul e das ilhas, num espaço atlântico que, defende a organização, separa, mas sobretudo aproxima. Um registo que pode parecer improvável, mas que assenta na experiência de quem sempre fez das viagens, das partidas e dos regressos matéria-prima do seu trabalho.
A actuação assume, por isso, um simbolismo particular: o de uma regresso a casa depois de ter conhecido o mundo. “Teremos uma mulher da Madeira que fez história, que levou o nome da nossa ilha mais longe e que continua a provar que não há fronteiras para quem tem talento, coragem e identidade”, sublinha a organização.
Para a equipa do Mesclarte, a presença de Lady CC tem ainda um valor afectivo, pois significa “ter a nossa prima” no evento. “Bem-vinda ao Mesclarte, Lady CC. A maré é atlântica. A música é lusófona. O céu junto à Sé é teu”, conclui a organização.
Mais informações através do ‘site’ www.mesclarte.com.
Programação do Mesclarte 2026
Sexta-feira, 16 de Outubro, a partir das 16 horas
ALM · Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
16 horas
Exposição IVBAM
'A Arte do Bordado da Madeira ao Vivo'
Obra colectiva IVBAM × Bordadeiras de Casa da Madeira.
16h30
Inauguração da exposição de Teresa Brazão
ALM
17 horas
Abertura
Cerimónia de abertura · Momento musical
'The Sound Beneath the Atlantic - Madeira, the World Meets Here to Create…'
Obra musical original para a Cimeira, composta pelo compositor madeirense Pedro Macedo Camacho, com arte visual de Dayanni Belandria e dança contemporânea com Luís Daio.
17h10
Boas-vindas
Representante da Associação das Indústrias Criativas.
Convidado: Gonçalo Abreu, co-fundador do Movimento Madeira Criativa.
17h15
Orador de abertura
Paulo Neves, deputado à Assembleia da República e presidente do IPDAL.
17h30
Case do ano · Jornalismo / Média
150 anos a dar palco a quem faz acontecer. Ricardo Miguel Oliveira, director-geral do DIÁRIO de Notícias da Madeira.
17h45
Orador internacional convidado
Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe.
Américo Barros (vídeo)
18 horas
Discursos protocolares
- Helena Leal, representante do presidente da Câmara Municipal do Funchal.
- Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura da RAM.
- Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.
18h30
Homenagens
- Reconhecimento de carreira: João Abel de Freitas.
- Mérito e Excelência: Arq. Paulo David.
19:00
Madeira de Honra / Cocktail Dînatoire
Autoria do 'chef' Júlio Pereira, Espaço IDEIA.
'Special DJ Set'
At Cocktail Dinnatoire - IDEA Rooftop
Lady CC
*Evento globalmente apresentado por Licínia Macedo
* Transmissão em direto - Rádio TSF-Madeira e 'live streaming' nas redes sociais do DIÁRIO