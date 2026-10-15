Festival InFinito cria proximidade e conquista públicos diferentes

O Festival InFinito conta com uma “programação inclusiva, diversificada, que passa por vários pontos da cidade comercial”, permitindo uma maior proximidade e conquistando públicos diferentes. A declaração é de Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, que hoje marcou presença na abertura do Festival InFinito, que decorre nos dias 15, 17, 21 e 23 de Outubro.

O governante assumiu que, acima de tudo, esta manifestação que é visível e incansável da parte das jovens que o organizam faz com que, através da arte, através da cultura, através da criação, se possa lançar um grito de liberdade. “E é isto que aqui acontece. Porque eu entendo que qualquer artista, ao criar, está-se a abrir aos demais”, disse.

“Quando um artista cria uma obra, põe naquela obra algo que é seu. E isto é um acto de liberdade que é incomparável”, afirmou Eduardo Jesus, acrescentando que a cultura é um expoente que não tem limites. “E é essa criação que é a verdadeira missão para a vida”, concluiu.

A organização explicou que, este ano, o subtema do ‘O Espaço entre Nós Além do Visível’ transita das oficinas realizadas no ano passado, que mexeram com várias áreas, tais como a do social. A continuidade dada pelos subtemas de cada edição reveste-se de grande importância para criar uma linha que liga o projecto.

“Isto é um projecto que nasceu do coração, que nasceu do nosso coração, que hoje em dia é o nosso filho”, assumiu Inês Costa Neves, acrescentando achar que “os filhos causam-nos algumas dores, alguns tormentos, mas por algum motivo continuamos a tê-los. As pessoas continuam a tê-los, porque a gratificação e o que vem depois torna tudo isto valer a pena, faz com que tudo valha a pena”.