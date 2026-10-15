Processo Social do Utente do SESARAM distinguido com 1.º prémio de Transformação Digital no Integrated Care Award 2026

O projeto Processo Social do Utente (PSU) do SESARAM, EPERAM, foi distinguido com o 1.º prémio da 5.ª edição do Integrated Care Award (ICA 2026), na categoria ‘Transformação Digital’

Os vencedores foram anunciados no dia 2 de Outubro, em Elvas, durante o VI Encontro Nacional de Integração de Cuidados, subordinado ao tema “Morbilidade, Comorbilidade e Complexidade (MC²)”. Além do reconhecimento institucional, foi atribuído à equipa do projecto um apoio de 4 mil euros para formação na área da integração de cuidados.

Promovidos pela PAFIC - Portuguese Association for Integrated Care, estes prémios reconhecem projectos nacionais, desenvolvidos por organizações públicas, sociais ou privadas, na área da integração de cuidados. Na categoria de ‘Transformação Digital’, na qual o PSU foi vencedor, são agraciadas iniciativas que utilizam tecnologias digitais para promover uma prestação de cuidados mais integrada, eficiente e centrada nas pessoas.

Desenvolvido pelo Serviço Social e pelo Núcleo de Informática e Tecnologias do SESARAM, o Processo Social do Utente foi implementado em 2016, substituindo os registos manuscritos por um processo único, digital e transversal a todas as unidades de saúde hospitalares e centros de saúde da Região.

Esta ferramenta veio, assim, permitir o acesso, em tempo real, dos profissionais de saúde a informação social relevante ao longo do percurso do utente, favorecendo a continuidade dos cuidados, evitando quebras e duplicações de informação e contribuindo para uma intervenção social mais célere, integrada e ajustada às necessidades da pessoa, sem comprometer a segurança dos dados pessoais. Simultaneamente possibilitou a redução da sobrecarga administrativa e a utilização mais eficiente dos recursos.

Ao longo dos últimos anos, o PSU tem sido reforçado com novas funcionalidades, nomeadamente ao nível da Referenciação Social e da Monitorização das Altas Clínicas, módulos em fase de implementação e desenvolvimento, respectivamente, ampliando a capacidade de acompanhamento e gestão da intervenção social.

De assinalar que este é o segundo reconhecimento conquistado por este projeto do SESARAM nos Integrated Care Award, depois de já ter sido agraciado na edição de 2023.