Dançando com a Diferença leva experiência à Faculdade de Motricidade Humana

Telmo Ferreira, monitor de dança e vice-presidente da Associação Dançando com a Diferença, e Gleidson Vigne, intérprete e professor convidado da companhia, orientaram esta manhã uma aula prática na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, no âmbito da unidade curricular de Dança Inclusiva, integrada na Licenciatura em Dança.

Durante a sessão, explica a Associação Dançando com a Diferença através de nota à imprensa, os dois artistas partilharam os seus percursos profissionais e experiências no universo da dança inclusiva, deram a conhecer o trabalho desenvolvido pela Dançando com a Diferença e abordaram o papel da dança enquanto ferramenta de transformação social.

Henrique Amoedo, director artístico da companhia, é actualmente professor convidado da mesma unidade curricular, integrada no 3.º ano da Licenciatura em Dança. Para o responsável, o contacto direto com profissionais que desenvolvem diariamente o seu trabalho nesta área constitui uma mais-valia para a formação académica dos estudantes.

“O Telmo e o Gleidson trabalham com o mesmo público que os estudantes poderão encontrar no seu futuro profissional. Ter a oportunidade de trocar impressões com quem está já no activo é uma experiência única”, sublinha Henrique Amoedo.

O director artístico destaca ainda a importância da relação entre a prática artística e o ensino superior e considera que a proximidade à academia e às instituições de ensino constitui uma das prioridades da Dançando com a Diferença.

“Sempre tivemos uma ligação muito próxima com a Educação e importa-nos muito trocar experiências”, reforça.