Brasil reeleito para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas

O Brasil foi reeleito para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para o mandato de 2027 a 2029, sendo o único país lusófono candidato e eleito, anunciou hoje a organização internacional.

Na votação realizada em Nova Iorque, o Brasil acolheu 170 votos a favor, ocupando pela sexta vez um lugar neste conselho.

Foram ainda eleitos outros 14 países, entre os quais a Alemanha, Japão, Ucrânia e Nigéria, indicou a ONU, em comunicado.

De acordo com o Governo brasileiro, na agenda da candidatura do Brasil, o país comprometeu-se "com a promoção e proteção dos direitos humanos, o fortalecimento do multilateralismo, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, com ênfase na cooperação internacional, na redução das desigualdades e na proteção de grupos vulneráveis".

Composto por 47 Estados-membros, o Conselho de Direitos Humanos é o principal órgão intergovernamental das Nações Unidas para a promoção e proteção dos direitos humanos.