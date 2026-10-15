‘Liceu’ organiza visita de estudo à Alemanha em Dezembro

No âmbito do projecto escolar ‘Visita de Estudo a Berlim’, a Escola Secundária Jaime Moniz promove, entre os dias 6 e 13 de Dezembro, mais uma viagem de estudo à capital alemã. A iniciativa, organizada pelos professores Isabel Barros e Marco Rebelo no ano lectivo 2026/2027, destina-se a alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos e dá continuidade a um projecto iniciado em 2011.

A viagem pretende proporcionar uma experiência pedagógica e cultural imersiva, permitindo aos estudantes explorar a história europeia, praticar a língua alemã e vivenciar a cidade no ambiente característico dos mercados de Natal.

Mais informações através do [email protected].