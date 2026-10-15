Lufthansa diz que companhia foi oportunidade que não podia perder e aponta aos 100%

O presidente executivo da Lufthansa considerou hoje a TAP uma "oportunidade" que o grupo alemão não podia perder e adiantou ter discutido com o Governo um caminho para chegar à totalidade do capital da companhia aérea portuguesa.

Numa conferência telefónica com analistas e investidores, Carsten Spohr destacou que a TAP é uma das poucas companhias aéreas europeias de dimensão significativa ainda disponíveis para consolidação, considerando que a sua integração no grupo alemão constitui uma oportunidade estratégica de longo prazo.

"A TAP foi uma oportunidade que não podíamos perder", afirmou o gestor, sublinhando a complementaridade entre as redes das duas companhias e o potencial de crescimento no mercado sul-americano, sobretudo no Brasil.