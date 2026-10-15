Cinco empresas da alimentação em França para abrir portas

IlhoPan, Sweets & Sugar, IlhaPeixe, Martins & Martins e Tequerys são as empresas madeirenses que participam no Salon International de l’Alimentation Paris 2026, uma montra mundial dedicada à alimentação que decorre de 17 a 21 de Outubro, no Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. A participação regional é promovida pela Invest Madeira, contará com a presença do secretário regional da Economia e também presidente da Invest Madeira. Além do certame, a deslocação á capital francesa inclui uma conferência hoje na Embaixada de Portugal, onde serão divulgadas as vantagens do regime fiscal da Madeira.

Ao longo dos cinco dias, as empresas envolvidas nesta operação têm oportunidade de num espaço próprio desenvolver contactos, dar a conhecer os seus produtos e realizar degustações junto dos restantes participantes e profissionais do sector, além de poderem ainda participar nas iniciativas do programa profissional.

O objectivo desta presença, é a terceira vez que a Madeira está representada no Salon International de l’Alimentation, é “aproximar as empresas madeirenses dos mercados internacionais e criar condições para que possam transformar a qualidade e a diferenciação dos seus produtos em oportunidades de negócio”, refere José Manuel Rodrigues, citado pelo seu gabinete. O secretário credita que a inovação “é uma componente essencial desse caminho”.

Segundo nota enviada à redação, a participação insere-se na política de apoio à divulgação e à internacionalização e reflecte o interesse manifestado pelas empresas regionais em aceder a um encontro exclusivamente dirigido a profissionais.

““A internacionalização exige presença, conhecimento e capacidade de estabelecer relações”, reforça José Manuel Rodrigues.

De referir que no Salon International de l’Alimentation estarão presentes mais de 650 startups, cerca de 150 das quais na Startup Village, sendo também um local de eleição para ficar a par das novidades e tendências nesta área.

Sobre a conferência, uma operação de charme para atrair investimento, deverá contar com a participação de empresários e investidores franceses e luso-descendentes. Realiza-se com o apoio da delegação da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal em Paris e da mesa das empresas de management da Associação Comercial e Industrial do Funchal.