Telealarmes vão chegar a 175 idosos através de oito IPSS da Madeira

Um total de 175 pessoas vai beneficiar de equipamentos de teleassistência, no âmbito de um projecto da ADENORMA, que conta com a oferta dos dispositivos pela empresa TN21 e envolve oito instituições particulares de solidariedade social (IPSS) da Região.

A iniciativa foi destacada esta manhã pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, durante a entrega dos equipamentos nas instalações da ADENORMA, em São Vicente.

“São telefones, depois têm um pendente que permite que a pessoa que está isolada, que está sozinha, se porventura cair, seja na fazenda ou em casa, possa acionar aquele botãozinho vermelho e a proteção, via bombeiros, poderá vir em seu socorro”, explicou a governante, referindo-se ao funcionamento dos dispositivos.

Segundo Paula Margarido, os equipamentos serão distribuídos por sete IPSS parceiras da ADENORMA, permitindo alargar a cobertura do sistema de teleassistência a pessoas idosas, em particular às que vivem em situação de maior isolamento.

A secretária regional recordou que o projecto existe desde 2012, mas que as soluções utilizadas anteriormente foram descontinuadas ou apresentavam limitações de cobertura de rede. A nova tecnologia, afirmou, permite ultrapassar esses constrangimentos e chegar agora a 175 beneficiários.

O fornecimento dos equipamentos resulta de uma oferta da empresa TN21, na sequência de um apelo da ADENORMA à responsabilidade social empresarial. A empresa assegura também formação para a utilização do sistema.

“É uma parceria entre a responsabilidade social das empresas e IPSS que olham para além do financiamento público”, afirmou Paula Margarido, defendendo que esta colaboração permite ao Governo Regional chegar à população idosa através das instituições sociais e das empresas.

A governante adiantou ainda que o objectivo passa por alargar o projeto a mais pessoas idosas, sobretudo às que se encontram em maior isolamento.

“Queremos alargar este projeto a mais idosos e o que vamos fazer é para que possa chegar a todos, especialmente àqueles que estão mais isolados”, declarou.