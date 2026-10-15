Queimada mobiliza bombeiros em São Roque
Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão a acompanhar uma queimada no Caminho do Calhau, em São Roque, numa ocorrência que gerou uma coluna de fumo visível a partir de diversos pontos da cidade.
No local encontram-se dois elementos da corporação, que estão a controlar e a vigiar a situação. Apesar da visibilidade do fumo, a ocorrência está controlada.
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